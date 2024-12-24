Министр спорта Татарстана Леонов: «В том сезоне «Ак Барс» стал нашей болью»

Фото: Егор Данилов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов подвел итоги выступления профессиональных спортивных клубов республики в 2024 году. Глава ведомства оценил результаты УНИКСа, «Ак Барса», «Рубина» и «Зенита-Казани».

— Очень рад за наши профессиональные клубы. Радуют УНИКС и волейбольный «Зенит». В том сезоне «Ак Барс» стал нашей болью, но сейчас эта боль проходит. У «Рубина» также были сложности, было много дискуссий, но смогли сохранить костяк и результат, — приводит слова Леонова корреспондент «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом сезоне «Ак Барс» вылетел после первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Перед началом нынешнего чемпионата казанский клуб сменил главного тренера. Вместо Зинэтулы Билялетдинова «Ак Барс» возглавил Анвар Гатиятулин.



Зульфат Шафигуллин