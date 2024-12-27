«Рубин» отправил хавбека Кузнецова в «Урал» на правах аренды

Фото: Мария Зверева

Полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов отправился в аренду до конца сезона в «Урал». Информацию подтверждает пресс-служба казанского клуба.

Кузнецов перешел в «Рубин» в феврале 2022 года, когда команду тренировал Леонид Слуцкий. Всего за казанскую команду футболист провел 24 матча и забил два гола.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В сентябре 2023 года Кузнецов дебютировал за основной состав сборной России в матче с Египтом. В «Урале» пожелали футболисту добиться возвращения в национальную команду страны.

— Желаем Даниилу много результативных действий за «Урал» и возвращения в сборную России, — говорится в заявлении пресс-службы «Урала».

Осенью в матче с «Факелом» в Кубке России у Кузнецова случилась словесная перепалка с главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым. Футболист был заменен на 37-й минуте встречи, что вызвало недовольство игрока. Позже Рахимов опроверг наличие конфликта, однако Кузнецов больше не выходил в составе «Рубина».



Вторую часть прошлого сезона полузащитник также провел в аренде — в московской «Родине» в Первой лиге.

Зульфат Шафигуллин