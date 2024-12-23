Плющенко назвал сильные стороны фигуриста Дикиджи

Фото: Руслан Ишмухаметов

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о сильных сторонах фигуриста Владислава Дикиджи. Накануне фигурист победил на чемпионате России в мужском одиночном катании.

— Посмотрите, как Дикиджи стал стабилен, как он исполняет сложнейшие прыжки! Он, несмотря на молодость, излучает спокойствие и уверенность в себе. Мне кажется, что у Владислава большое будущее. Главное, чтобы избежал травм, — сказал Плющенко РИА «Новости».

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

На минувшей неделе в Омске прошел чемпионат России 2024 года. Среди мужчин победу одержал Владислав Дикиджи, в тройку лучших вошли Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко.



Ранее было принято решение о допуске российских фигуристов до отборочного турнира на Олимпийские игры — 2026. В каждой соревновательной категории смогут побороться за путевку на Игры по одному спортсмену.

Зульфат Шафигуллин