Сборная России по футболу может сыграть в марте и июне с командами из Европы

Фото: Максим Платонов

Футбольная национальная команда России в марте и июне следующего года может сыграть товарищеские матчи с европейскими сборными. Об этом сообщил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

— Матчи планируем и в марте, и в июне. Речь идет в том числе о европейских сборных, — цитирует Дюкова РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По некоторым данным, в этот период свободными от официальных матчей остаются 24 сборные. В том числе команды Венгрии, Турции, Армении, Азербайджана, Болгарии, Белоруссии и Грузии.



Российский футбол находится под международными санкциями из-за ситуации вокруг Украины. С весны 2022 года сборная России проводит исключительно товарищеские матчи. Последними соперниками россиян стали команды Сирии, Брунея и Вьетнама.

Зульфат Шафигуллин