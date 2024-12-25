«Ак Барс» проведет матч-реванш с минским «Динамо»

Фото: Динар Фатыхов

В среду «Ак Барс» сыграет в гостях с минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча на «Минск-Арене» начнется в 17.00 по московскому времени.

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 48 очками после 35 игр. Команда Анвара Гатиятулина в последних трех играх одержала две победы. В том числе над «Салаватом Юлаевым» (3:2) и московским «Динамо» (6:5).

«Динамо» идет на седьмой строчке на Западе, набрав 43 очка в 37 матчах. Минчан тренирует бывший рулевой «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов. Также за «Динамо» выступает нападающий Вадим Шипачев, сыгравший пару последних сезонов в Казани.

Пять дней назад «Ак Барс» проиграл минчанам в Казани со счетом 1:3. Всего в истории КХЛ команды провели 32 очных поединка, в которых 21 раз побеждал казанский клуб.

В прямом эфире встречу из Минска покажет татарстанский телеканал ТНВ.

Зульфат Шафигуллин