Ренат Ахметшин: «Если я могу сделать что-то красивое, то только татарское»

В Национальной библиотеке РТ презентуют веб-сериал о татарской инди-музыке

Фото: кадр из фильма

Сегодня в Национальной библиотеке республики — премьера. Татарстанский драматург, кинорежиссер, руководитель студии «Инновация» Салават Юзеев представит веб-сериал из шести эпизодов о независимой татарской музыке «Ехали татары». Героев — коллективы групп «Карт Аяк», Gauga, Juna, рэпера Усал и других — он снимал не только на сцене, но и в рабочей обстановке, которая зачастую была очень далека от музыкальной. Подробности — в материале «Реального времени».

На экскурсии, уроке, репетиции, перед холстом

Это не первый опыт в работе кинорежиссера Салавата Юзеева с татарской музыкой. Ранее он использовал выступления и рассуждения артистов (включая хореографа Нурбека Батуллу) в фильме «Шихаб хазрат» о жизни Шигабутдина Марджани, где судьба богослова и историка, во многом опередившего время и не получающего должного внимания современников, сравнивалась с ситуацией вокруг живой татарской инди-музыки, которая остается во многом «вещью в себе», явлением для небольшого круга поклонников.

Сериал Юзеева «Ехали татары» будет выложен в интернете отдельными эпизодами после премьеры 4 февраля в Нацбиблиотеке РТ. Перед началом для зрителей выступят новые представители татарской независимой сцены, их список формируется. После показа ожидается обсуждение с режиссером и героями проекта, традиционно оно проходит бурно — к примеру, после «Шихаба хазрата» автору вменили в вину, что во фрагменте, где говорится о дочери Марджани, которая училась играть на пианино, звучит Шопен, а не Сайдашев. Хотя польский композитор, безусловно, более уместен в картине о событиях XIX века. Для посещения показа требуется регистрация. Вход в библиотеку — по предъявлению QR-кода.

В некотором роде создатель Юзеев использует рабочий прием Алексея Учителя в фильме «Рок», где герои 80-х были представлены еще и в повседневной обстановке. Татарстанский режиссер также берет камеру и снимает нескольких музыкантов в рабочем процессе, а не только на концерте. К примеру, автор материала как один из героев фильма ответил Салавату Ильдаровичу после экскурсии по Старо-Татарской слободе:

— В татарской песне первые две строчки — о белой березе, потому что, по правде говоря, ты сначала человека не слушаешь. Значит, вся татарская альтернатива — это про следующие две строчки. Она сходу начинает говорить о себе, минуя белые березы. Она сходу начинает делиться своей болью. В наших песнях нет покорности или смирения, мы, напротив, израненные люди, из ран наших сочится кровь, а эта кровь порождает такие песни.

Группа Juna оказалась в поездке за пределами Казани.



— У нас есть большая проблема, — говорят ее участники. — Поскольку группа «девочковая», и все нас воспринимают достаточно «няшными». А мы не «няшные». Мы делаем страшный грим, фантастический.

— Но вы стали еще милее!

— Вы хотите, чтобы матерились перед камерой? Это провокация. Если мы будем так делать, это будет самое примитивное, что можно ожидать. Кто-то делает блинчики, а мы делаем продукт, который приносит удовольствие, как блинчики.



«Если есть сложный вариант, я беру сложный»

Оскара Юнусова, лидера группы Gauga, режиссер застал в Национальной библиотеке во время подготовки к сольному выступлению его коллектива, а также на прогулке у Кремля.

— С музыкой я связал свою жизнь лет в шесть, — говорит Оскар. — Меня сначала отдали на бальные танцы. Видимо, я там начал делать какие-то успехи, и папа меня забрал со словами: «Оскар, пойдем домой, а не то ты вырастешь женоподобным». И повел меня к преподавателю по баяну. Тот спросил: на чем ты хочешь играть — на фортепиано или баяне? — А на чем тяжелее? — На баяне? Тогда я пойду на баян. С тех пор я замечал: если есть сложный вариант, я беру сложный.

Зарина Вильданова (среди множества ее ипостасей — вокалистка группы The CheekLaWeek) пригласила Юзеева на репетицию перформанса sak-sok, где она отвечает за одну из вокальных ролей.

— Есть определенная форма, которой мы придерживаемся, чтобы не затягивать процесс, — рассказала она об этом проекте. — Но у всех происходит импровизация. Просто все держат внутри состояние баита. Основная цель — чтобы и зрители в процессе начали импровизировать и перестали чувствовать барьеры.

Самыми любопытными оказались два последних героя. Рэпер Усал перевоплощается в каллиграфиста Назима Исмагилова и смиренно творит новую работу, рассуждая о том, что происходит с ним и его коллегами. А потом камера устремляется за ним в толпу, где он же, раскрашенный краской, беснуется на фестивале Tat Cult Fest.



— Так классно, что все это есть. И так грустно, что скоро этого не будет, — рассуждает за холстом Назим. — Ну это же не популярно! Именно татарская музыка, мой татарский рэп. Это слушает небольшая кучка народа — самых классных людей на свете.

Наконец, Ренат Ахметшин, лидер и бессменный участник групп «Карт Аяк», перевезший проект из Москвы в Казань, помимо репетиций с многочисленным коллективом, показывает работу с детьми в «Школе рока».

— В Москве я пришел на батл блюзовых гитаристов, — вспоминает Ренат. — У меня высшее образование по электрогитаре, думал, что я достаточно сильный блюзмен. А там вышел темнокожий студент с гитарой, видно было по технике, что он недавно начал играть, и я почувствовал, что он играет настоящий блюз. Я понял, что это в его душе, у него такая музыка выходит генетически. И решил не выходить после этого на сцену. Тогда я задумался, кто я? Я же татарин. Если я могу сделать что-то красивое, то только татарское.