Цитаты недели: Гафаров — о снежном бардаке в Казани, Кадыров — об Украине, Медведев — об «адских» санкциях
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О главной задаче для властей Татарстана
Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии республиканского Министерства здравоохранения назвал главную задачу, стоящую перед властями, — привлечение в регион медицинских кадров. Нехватка врачей и медсестер, пожалуй, одна из главных проблем, которая к тому же обострилась в период пандемии. По мнению Минниханова, инфраструктура в сфере здравоохранения — вопрос вторичный, были бы деньги и вопрос с ней решится, а вот с кадрами все сложнее. Например, республика приобрела много «тяжелого» высокотехнологичного оборудования, а высококлассных специалистов, которые бы его обслуживали, не хватает. Чтобы решить проблему, Минниханов призвал более целенаправленно работать по заинтересованности и закреплению специалистов.
О бардаке в Казани
Как и год назад, январь в Казани оказался снежным, выпала почти двухмесячная норма осадков — автобусы застревали в сугробах, на дорогах образовалась снежная каша, а снег с нечищеных крыш несколько раз падал на людей. Городские власти проблему не отрицают, а причину видят в халтуре муниципальных предприятий. Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров считает, что сначала они должны показать себя во всей красе, а уже потом «проснутся» и владельцы территорий, которые тоже не спешат расчищать свои участки. Есть в проблеме и материальная причина — из-за низкой зарплаты сложно найти рабочих, готовых взяться за лопаты и сесть за руль спецтехники. Однако ее уже пытаются устранить — «Горзеленхоз» поднял зарплату водителям, машинистам-погрузчикам на 28%, теперь она в среднем составляет 55—60 тысяч рублей.
О «военном угаре» Запада
США и Евросоюз грозят России новыми санкциями, обещая, что они будут жестче чем в 2014-м и затронут даже президента Владимира Путина. Ситуация обостряется беспокойством на Украине и затянувшимся обсуждением предложений России по гарантиям безопасности в адрес Штатов и НАТО. Как заверяет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, страна готова к «любому развитию событий». Его позицию можно свести к фразе «наше дело правое» — Россия, несмотря на многочисленные обвинения в нападениях, никогда так не делала, а, наоборот, всегда становилась жертвой агрессии, однако враг всегда «получал по заслугам».
Об «адских» санкциях
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится жестких санкций, которыми грозит Запад, — даже после ограничений 2014-го отечественная экономика не погибла. При этом он признает, что проблемы из-за них все же появились, но в целом «ничего уж такого сверхстрашного» с экономикой не случилось. Медведев смог найти в санкциях даже положительный момент — сельское хозяйство в России начало активно развиваться. Западу он порекомендовал использовать санкции «в качестве внутренней риторики, для того, чтобы удовлетворить своих избирателей или свой политический истеблишмент».
О помощи брошенным на произвол киевского режима
«Единая Россия» обратилась к властям России, чтобы помочь жителям ДНР и ЛНР и не допустить в их отношении произвола со стороны Киева — партия просит направить туда оружие. Лидер фракции «Единая Россия» в Государственной думе Владимир Васильев объясняет необходимость такой меры заботой о мирных граждан — так их безопасность будет гарантироваться. Идея о помощи ДНР и ЛНР поступила и от первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Его, к слову, поддержал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. От президента России пока никакой реакции по предложениям оказать помощь двум республикам не было, однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков уверяет, что главе государства, «естественно, прекрасно известно об этом мнении».
О «был бы я вместо президента»
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram дал понять, что, будь он во главе России, Украине бы не поздоровилось. В Кремле же на его резкие слова отреагировали спокойно. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков напомнил, что «к нашей всеобщей радости» Россию возглавляет Владимир Путин, а Кадыров, если хочет оказаться на его месте, может заявить свою кандидатуру на ближайших президентских выборах. Однако глава Чечни заверил, что не видит себя на федеральной должности — из своей республики он уходить не собирается. Слова об Украине Кадыров назвал «своим мнением» и объяснил их простым желанием поговорить с подписчиками «о том, какой хочет видеть свою страну или какие внешние угрозы его беспокоят».
О вечном строительстве космодрома Восточный
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что строительство космодрома Восточный не завершится никогда — там постоянно будут возводиться новые объекты. Первая очередь уже готова, работы ведутся на второй. Затем начнется строительство третьей очереди. С нее, вероятно, запустят многоразовую ракету среднего класса «Амур-СПГ» с метановыми двигателями. На этом работы не закончатся. После завершения третьей очереди космодрома рабочие приступят к четвертой — стартового комплекса для сверхтяжелой ракеты.
О ковырянии в земле как о лекарстве от дури в голове
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с посланием парламенту и народу, в котором отметил притягательность страны для россиян и других иностранцев. Причина — в участках, отведенных для сельского хозяйства. Интерес к ним Лукашенко поощряет — земледелие он считает лекарством от дурных мыслей и профилактикой коронавируса. Выступление белорусского лидера длилось 2,5 часа. За это время он успел пообещать, что покинет президентский пост, если того захочет население, рассказал о планах построить в стране атомную электростанцию и назвал две причины, по которым может случиться война — «если против Белоруссии будет развязана горячая война» или если непосредственное нападение совершат на ее союзницу Россию.
О дороге к олимпийской мечте
На следующей неделе в Пекине откроются XXIV зимние Олимпийские игры, где Россию представят 212 спортсменов. В их числе и юная фигуристка родом из Казани Камила Валиева, которая в преддверии соревнований пообщалась с президентом страны Владимиром Путиным. Она поблагодарила государство в его лице за поддержку детско-юношеского спорта и создание условий для подготовки к Олимпиаде. Валиева хочет, чтобы сборной ОКР удалось оправдать оказанное доверие. В заключении своей речи она выразила надежду, что Путин найдет в своем напряженном графике время для встречи с ней и другими российскими спортсменами, когда те вернутся из столицы Китая.
О «КАМАЗ-мастере»
Известный российский дизайнер Артемий Лебедев поздравил «КАМАЗ-мастер» — российская команда заняла весь пьедестал на «Дакаре», да и четвертое место тоже, в зачете грузовиков. Победителем стал Дмитрий Сотников, серебро досталось Эдуарду Николаеву, а третьим стал Антон Шибалов. При всей критичности Лебедева, «КАМАЗ-мастер» он не уличил ни в одном недостатке. Дизайнер посоветовал всем российским предприятиям «брать пример с того, как надо работать в наших широтах».
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