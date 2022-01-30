Цитаты недели: Гафаров — о снежном бардаке в Казани, Кадыров — об Украине, Медведев — об «адских» санкциях

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

О главной задаче для властей Татарстана

Самое главное не здание и не оборудование, все это мы можем купить, построить. Найти людей, которые готовы работать не только в Казани, но и в других наших населенных пунктах, — это главная задача и для республиканской, и для муниципальной власти. Пока мы не обеспечены специалистами — это касается и первичного звена, и других категорий. А людей никто нам не даст.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии республиканского Министерства здравоохранения назвал главную задачу, стоящую перед властями, — привлечение в регион медицинских кадров. Нехватка врачей и медсестер, пожалуй, одна из главных проблем, которая к тому же обострилась в период пандемии. По мнению Минниханова, инфраструктура в сфере здравоохранения — вопрос вторичный, были бы деньги и вопрос с ней решится, а вот с кадрами все сложнее. Например, республика приобрела много «тяжелого» высокотехнологичного оборудования, а высококлассных специалистов, которые бы его обслуживали, не хватает. Чтобы решить проблему, Минниханов призвал более целенаправленно работать по заинтересованности и закреплению специалистов.



О бардаке в Казани

Но пандемия не повод для бардака в городе! Мы хотим помочь бизнесу, но не надо расслабляться, в конце концов! Это [плохая уборка кровли от снега и уборка от снега дорог] — угроза для жизни населения! Мы никогда не добьемся от собственников выполнения ими обязательств по содержанию территорий, если наши муниципальные предприятия не будут показывать образцово-показательные, вычищенные улицы.

Как и год назад, январь в Казани оказался снежным, выпала почти двухмесячная норма осадков — автобусы застревали в сугробах, на дорогах образовалась снежная каша, а снег с нечищеных крыш несколько раз падал на людей. Городские власти проблему не отрицают, а причину видят в халтуре муниципальных предприятий. Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров считает, что сначала они должны показать себя во всей красе, а уже потом «проснутся» и владельцы территорий, которые тоже не спешат расчищать свои участки. Есть в проблеме и материальная причина — из-за низкой зарплаты сложно найти рабочих, готовых взяться за лопаты и сесть за руль спецтехники. Однако ее уже пытаются устранить — «Горзеленхоз» поднял зарплату водителям, машинистам-погрузчикам на 28%, теперь она в среднем составляет 55—60 тысяч рублей.



О «военном угаре» Запада

Видим, что наши западные коллеги без исключения находятся в таком «военном угаре». Только об этом и говорят: «накажем», «вы нападете», «мы накажем — спасем Украину», «мало не покажется» и так далее. Вы читаете те истеричные выражения, в которых Запад сейчас формулирует свою позицию <...> Они явно находятся в «прострации» и, судя по всему, не очень знают, как им дальше «вылезать из тупика», в который они сами себя загнали. Мы готовы надежнейшим образом защитить интересы нашей страны, ее безопасность и безопасность наших граждан.

США и Евросоюз грозят России новыми санкциями, обещая, что они будут жестче чем в 2014-м и затронут даже президента Владимира Путина. Ситуация обостряется беспокойством на Украине и затянувшимся обсуждением предложений России по гарантиям безопасности в адрес Штатов и НАТО. Как заверяет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, страна готова к «любому развитию событий». Его позицию можно свести к фразе «наше дело правое» — Россия, несмотря на многочисленные обвинения в нападениях, никогда так не делала, а, наоборот, всегда становилась жертвой агрессии, однако враг всегда «получал по заслугам».



Об «адских» санкциях

Вот нам сейчас грозят «адскими» санкциями. Ну не знаю, что это такое, в чем это будет заключаться. Вот, говорят, «адские» санкции. Помню зато хорошо слова моего коллеги Барака Обамы, который, по-моему, году в 2015-м что ли, после того, как мы вошли в клинч по известным причинам и были введены санкции, сказал такую фразу, и я ее запомнил: «Российская экономика разорвана в клочья». Ну что говорить, где сейчас Обама? На пенсии, что называется, а экономика наша живет, развивается.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится жестких санкций, которыми грозит Запад, — даже после ограничений 2014-го отечественная экономика не погибла. При этом он признает, что проблемы из-за них все же появились, но в целом «ничего уж такого сверхстрашного» с экономикой не случилось. Медведев смог найти в санкциях даже положительный момент — сельское хозяйство в России начало активно развиваться. Западу он порекомендовал использовать санкции «в качестве внутренней риторики, для того, чтобы удовлетворить своих избирателей или свой политический истеблишмент».



О помощи брошенным на произвол киевского режима

Мы обращаемся к руководству нашей страны [с просьбой] оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР. В Совете Думы, во фракции, в партии мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол киевского режима.

«Единая Россия» обратилась к властям России, чтобы помочь жителям ДНР и ЛНР и не допустить в их отношении произвола со стороны Киева — партия просит направить туда оружие. Лидер фракции «Единая Россия» в Государственной думе Владимир Васильев объясняет необходимость такой меры заботой о мирных граждан — так их безопасность будет гарантироваться. Идея о помощи ДНР и ЛНР поступила и от первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Его, к слову, поддержал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. От президента России пока никакой реакции по предложениям оказать помощь двум республикам не было, однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков уверяет, что главе государства, «естественно, прекрасно известно об этом мнении».



О «был бы я вместо президента»

Я, если был бы вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства — а что, мы должны молчать, что ли?

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram дал понять, что, будь он во главе России, Украине бы не поздоровилось. В Кремле же на его резкие слова отреагировали спокойно. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков напомнил, что «к нашей всеобщей радости» Россию возглавляет Владимир Путин, а Кадыров, если хочет оказаться на его месте, может заявить свою кандидатуру на ближайших президентских выборах. Однако глава Чечни заверил, что не видит себя на федеральной должности — из своей республики он уходить не собирается. Слова об Украине Кадыров назвал «своим мнением» и объяснил их простым желанием поговорить с подписчиками «о том, какой хочет видеть свою страну или какие внешние угрозы его беспокоят».



О вечном строительстве космодрома Восточный

Не надо меня спрашивать, когда будет завершено строительство космодрома Восточный <...> никогда не будет завершено строительство космодрома Восточный, он всегда будет строиться.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что строительство космодрома Восточный не завершится никогда — там постоянно будут возводиться новые объекты. Первая очередь уже готова, работы ведутся на второй. Затем начнется строительство третьей очереди. С нее, вероятно, запустят многоразовую ракету среднего класса «Амур-СПГ» с метановыми двигателями. На этом работы не закончатся. После завершения третьей очереди космодрома рабочие приступят к четвертой — стартового комплекса для сверхтяжелой ракеты.



О ковырянии в земле как о лекарстве от дури в голове

Сюда уже хлынули все. И из России, спасибо им россиянам. И с Запада, с Украины, люди приезжают, чтобы жить на этих участках. Я же вас призываю: возьмите, ковыряйтесь на этой земле, дури будет меньше в наших головах, ковидом болеть не будем.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с посланием парламенту и народу, в котором отметил притягательность страны для россиян и других иностранцев. Причина — в участках, отведенных для сельского хозяйства. Интерес к ним Лукашенко поощряет — земледелие он считает лекарством от дурных мыслей и профилактикой коронавируса. Выступление белорусского лидера длилось 2,5 часа. За это время он успел пообещать, что покинет президентский пост, если того захочет население, рассказал о планах построить в стране атомную электростанцию и назвал две причины, по которым может случиться война — «если против Белоруссии будет развязана горячая война» или если непосредственное нападение совершат на ее союзницу Россию.



О дороге к олимпийской мечте

Мне всего 15 лет, это мой первый сезон во взрослом фигурном катании, и сразу олимпийский. У многих спортсменов дорога к олимпийской мечте начинается совсем в юном возрасте, поэтому так важна поддержка, которую государство оказывает детско-юношескому спорту. На пути к достижению спортивных вершин рядом с любым спортсменом всегда были его наставники — наши тренеры. Спасибо им большое за то, что вкладывают в нас, в своих воспитанников, свой талант, свои силы, свое вдохновение, эмоции и творчество.

На следующей неделе в Пекине откроются XXIV зимние Олимпийские игры, где Россию представят 212 спортсменов. В их числе и юная фигуристка родом из Казани Камила Валиева, которая в преддверии соревнований пообщалась с президентом страны Владимиром Путиным. Она поблагодарила государство в его лице за поддержку детско-юношеского спорта и создание условий для подготовки к Олимпиаде. Валиева хочет, чтобы сборной ОКР удалось оправдать оказанное доверие. В заключении своей речи она выразила надежду, что Путин найдет в своем напряженном графике время для встречи с ней и другими российскими спортсменами, когда те вернутся из столицы Китая.



О «КАМАЗ-мастере»

Мы знаем, что «КАМАЗ-мастер» — самая потрясающая гоночная команда в мире <...> Я туда как-то раз решил напроситься — ну потому что узнал, что есть такая команда, что она добивается определенных результатов и что борются они чуть ли не за каждую минуту времени. И я подумал, что нет на свете такой компании, которую я не мог бы улучшить. А уж тем более если ребята там ездят по пять часов, то, может, я придумаю, как им улучшить результат на пять минут. Короче, я провел там целый день в попытке придумать, что же там можно улучшить — и, к сожалению, был вынужден признать, что улучшать там абсолютно нечего. Потому что это настолько фантастическое предприятие, в котором все продумано от начала и до конца.

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев поздравил «КАМАЗ-мастер» — российская команда заняла весь пьедестал на «Дакаре», да и четвертое место тоже, в зачете грузовиков. Победителем стал Дмитрий Сотников, серебро досталось Эдуарду Николаеву, а третьим стал Антон Шибалов. При всей критичности Лебедева, «КАМАЗ-мастер» он не уличил ни в одном недостатке. Дизайнер посоветовал всем российским предприятиям «брать пример с того, как надо работать в наших широтах».

