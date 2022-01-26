Депутаты «Единой России» предложили помочь ЛНР и ДНР в виде поставок вооружения

Партия «Единая Россия» обратилась к правительству с просьбой оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции. Об этом заявил глава фракции в Госдуме Владимир Васильев.

В ДНР ранее сообщили, что у линии соприкосновения находятся около 120 тысяч украинских военных. Туда все время прибывает военная техника.

На прошлой неделе депутаты Госдумы от КПРФ внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину «О необходимости признания ДНР и ЛНР».



Татьяна Леухина