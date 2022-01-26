Артемий Лебедев: «КАМАЗ-мастер» — самая потрясающая гоночная команда в мире»

Фото: скриншот

Известный дизайнер Артемий Лебедев поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на «Дакаре» и рассказал о своем визите на базу команды в Набережных Челнах. Ролик опубликован на youtube-канале.

Лебедев заявил, что «КАМАЗ-мастер» — самая потрясающая гоночная команда в мире. Он рассказал, что однажды решил помочь улучшить команде свой результат. На базе в Набережных Челнах руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин провел с дизайнером целый день. Он показал гараж, полигон. Также Лебедева покатали на гоночных грузовиках.



Фото: kamazmaster.ru

Дизайнер признался, что так и не смог придумать, что там можно улучшить.

— Потому что это настолько фантастическое предприятие, в котором все продумано от начала и до конца.

14 января экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова второй раз подряд стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. По итогам гонки первые четыре места заняли экипажи «КАМАЗ-мастера». Сотников становился победителем «Дакара» в 2021 году. В 2017 и 2019 годах пилот занимал в ралли-марафоне вторые места.



Татьяна Леухина