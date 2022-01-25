Рогозин о космодроме Восточный: он всегда будет строиться

Фото: Олег Тихонов (архив)

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что строительство космодрома Восточный не завершится никогда — там постоянно будут возводиться новые объекты. «Он всегда будет строиться», — заявил он.

По словам Рогозина строительство будет продолжаться. Первая очередь космодрома уже готова, сейчас работы ведутся на второй. Затем начнется строительство третьей очереди. С нее, вероятно, запустят многоразовую ракету среднего класса «Амур-СПГ» с метановыми двигателями.

На этом работы не закончатся. После завершения третьей очереди космодрома рабочие приступят к четвертой — стартового комплекса для сверхтяжелой ракеты, пишет «РИА Новости».

Космодром Восточный строится в Амурской области недалеко от города Циолковский. Президентский указ о его строительстве подписали в 2007 году, а спустя три года заложили «Памятный знак» в честь начала работ. В 2011-м началось проектирование. Строительство первого стартового комплекса началось в 2012 году и завершилось в 2016-м.

Фото: roscosmos.ru

Со второй очередью космодрома возникли проблемы — следователи выявили махинации. Возбудили уголовные дела.

Отметим, что работами по строительству стартового комплекса «Ангара» занималось ООО «Производственно-строительное объединение «Казань». Контракт на 39,4 млрд был подписан в октябре 2018 года. Сдать его компания должна до 31 декабря 2022 года. Однако в марте 2021-го Арбитражный суд Амурской области приостановил работы ПСО «Казань» на 90 дней — компанию привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.5 КоАП России «Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию». Однако уже в апреле ПСО «Казань» получила разрешение продолжить работы.



В сентябре 2021-го гендиректор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин заявил президенту России, что строительство одного из сооружений второй очереди космодрома Восточный идет с отставанием из-за погодных условий. Но все работы завершат в срок. На сегодняшний день в отношении бизнесмена завели уголовное дело — СК предъявил ПСО «Казань» фиктивные работы на строительстве стадионов ЧМ-2018.



Татьяна Демина