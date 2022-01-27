Песков заявил, что Путин не отреагировал на предложение помочь ДНР и ЛНР оружием

От президента России Владимира Путина не было никакой реакции по предложению помочь ЛНР и ДНР поставками оружия. При этом главе государства, «естественно, прекрасно известно об этом мнении», — заверил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является, в том числе и для «Единой России», — заявил представитель Кремля. Песков отметил, что РФ еще не помогала Донбассу оружием.

По его словам, «на фоне того, как Украина накачивается вооружениями, нужно помочь этим республикам», пишет ТАСС.

Накануне партия «Единая Россия» обратилась к руководству страны с просьбой оказать помощь Донецкой и Луганской народным республикам в виде поставок военной продукции. Как объяснил глава фракции в Госдуме Владимир Васильев, она необходима им для сдерживания агрессии и защиты граждан — нельзя «бросить людей на произвол киевского режима».

Фото: realnoevremya.ru

С предложением направить ДНР и ЛНР оружие выступил и первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Его поддержал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

