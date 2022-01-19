В Казани суд продлил арест экс-главе ФСС по РТ Павлу Лоханову

Приволжский суд Казани продлил арест экс-главе ФСС по Татарстану Павлу Лоханову на месяц, до 21 февраля. С соответствующим ходатайством обращался Следком.

Сейчас начинается ознакомление обвиняемого с материалами дела. Предварительное расследование уголовного дела завершается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

18 ноября Приволжский райсуд Казани продлил срок его ареста до 21 января 2022 года. Павел Лоханов обвиняется в требовании взятки в 4 млн рублей и получении части этой суммы на 2,4 млн рублей от поставщика средств реабилитации для инвалидов ООО «РСС-мед».



На прошлой неделе стало известно, что Лоханов покинул пост руководителя ФСС по Татарстану по собственному желанию.



Татьяна Леухина