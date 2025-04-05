Средний размер вклада россиян вырос до 413,7 тыс.

Средний размер вклада у россиян по итогам первого квартала 2025 года увеличился на 18,5% и достиг 413,7 тыс. рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в ассоциации «Финуслуги».

Рост вкладов по регионам показал разную динамику: темпы прироста составили от 2,4% до 30,6%. Лидером стала Калининградская область, где средний размер депозита увеличился на 30,6%, достигнув 428 тыс. рублей.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

В Москве рост оказался более сдержанным. Средний размер вклада москвичей увеличился на 10,4%, составив 564,2 тыс. рублей.

Напомним, что депутаты от ЛДПР, возглавляемые Ярославом Ниловым, внесли в Госдуму законопроект, который предлагает увеличить максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках с 1,4 млн до 3 млн рублей.



Матвей Гавриков