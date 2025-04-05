Китай не одобрил сделку по выделению активов TikTok в США из-за американских пошлин

Фото: Рената Валеева

Власти Китая приостановили сделку о выделении американских операций TikTok в отдельную компанию на фоне недавно объявленных США пошлин на китайские товары. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой агентство «Рейтер».

— Сделка по выделению американских активов TikTok была приостановлена после того, как Китай дал понять, что не одобрит ее после объявления президентом Дональдом Трампом о введении взаимных торговых пошлин, — пишет агентство.

Согласно информации, сделка о выводе американских операций TikTok в новую компанию, базирующуюся в США, была финализирована ко 2 апреля. По условиям соглашения, мажоритарная доля в новой компании должна была принадлежать американским инвесторам, а доля ByteDance, владеющей TikTok, составила бы 20%.

Данная сделка уже получила одобрение существующих и новых инвесторов TikTok, самой компании ByteDance, а также властей США. Однако позиция Китая оказалась определяющей, и сделка была приостановлена на фоне торговых разногласий между странами.

Напомним, что Китай с 10 апреля вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары, импортируемые из США. Это решение озвучила комиссия по тарифам Госсовета КНР.



Матвей Гавриков