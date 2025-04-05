В Госдуме предложили ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак
Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести законодательную норму, обязывающую хозяев собак, напавших на человека, к пожизненным выплатам пострадавшим. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно инициативе, в случае нанесения серьезного вреда здоровью в результате нападения собаки владелец животного должен будет выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального минимального размера оплаты труда (МРОТ).
— Планирую выступить с законодательной инициативой — предложить в случае нанесения серьезного вреда здоровью в результате нападения собаки обязать ее хозяина пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ, — заявил Хамитов.
Депутат подчеркнул, что такая сумма не сможет полностью покрыть расходы на лечение и восстановление пострадавшего, однако подобные меры могут заставить владельцев животных более ответственно подходить к вопросам содержания собак.
— Это заставит многих задуматься, что дешевле — выплата пенсии или намордник, — отметил парламентарий.
Напомним также, что в Госдуму внесены два законопроекта, направленные на регулирование содержания домашних животных.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.