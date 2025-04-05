В Госдуме предложили ввести пожизненные выплаты пострадавшим от нападения собак

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести законодательную норму, обязывающую хозяев собак, напавших на человека, к пожизненным выплатам пострадавшим. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно инициативе, в случае нанесения серьезного вреда здоровью в результате нападения собаки владелец животного должен будет выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального минимального размера оплаты труда (МРОТ).

— Планирую выступить с законодательной инициативой — предложить в случае нанесения серьезного вреда здоровью в результате нападения собаки обязать ее хозяина пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ, — заявил Хамитов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Депутат подчеркнул, что такая сумма не сможет полностью покрыть расходы на лечение и восстановление пострадавшего, однако подобные меры могут заставить владельцев животных более ответственно подходить к вопросам содержания собак.

— Это заставит многих задуматься, что дешевле — выплата пенсии или намордник, — отметил парламентарий.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним также, что в Госдуму внесены два законопроекта, направленные на регулирование содержания домашних животных.

Матвей Гавриков