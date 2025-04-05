В Татарстане обсудили ход реализации строительных программ и обеспечение граждан жильем

Фото: Динар Фатыхов

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин представил отчет о ходе жилищного строительства, реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, а также о строительстве социальной инфраструктуры на совещании в Доме Правительства. Мероприятие прошло под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами.

По состоянию на 5 апреля текущего года план по жилищному строительству выполнен на 45%. Введено 1 млн 473 тысячи квадратных метров жилья. По линии коммерческого строительства сдано 25 многоквартирных домов общей площадью более 105 тысяч квадратных метров, что составляет 6% годового плана. Программа социальной ипотеки выполнена на 32% (52 тысячи квадратных метров), а по индивидуальному жилищному строительству сдано 1 млн 314 тысяч квадратных метров.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В рамках программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан планируется приобрести 450 жилых помещений для детей-сирот. Из них 37 квартир будут софинансированы из федерального бюджета. Для многодетных семей оформлены все 25 сертификатов на общую площадь 2 246 квадратных метров. По категории вынужденных переселенцев и чернобыльцев оформлены 3 сертификата.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особое внимание уделяется соблюдению мер безопасности на строительных объектах. С начала года саморегулируемые организации (СРО) провели 380 проверок, по результатам которых к дисциплинарной ответственности привлечены 248 нарушителей. Инспекция Госстройнадзора выявила 85 случаев административной ответственности после 372 проверок. Главное инвестиционно-строительное управление провело 164 проверки, устранив 376 из 471 выявленного нарушения.

В 2025 году планируется активное строительство объектов социальной инфраструктуры. В сфере образования строятся 11 объектов, включая 6 школ (готовность — 23%). Из пяти детских садов строительно-монтажные работы ведутся на четырех объектах (готовность — 21%), подготовительные работы проводятся на одном объекте в Казани.

Реальное время / realnoevremya.ru

Отдельно в здравоохранении запланировано строительство 53 объектов. На 46 из них работы выполнены на 32%, еще шесть находятся в работе (готовность — 23%). Старт строительства объекта в Кукморском районе намечен на 7 апреля.

В сфере спорта и культуры также ведется активное строительство. В 2025 году планируется ввести 23 спортивных объекта, включая 4 крытых футбольных манежа (готовность — 7%). Универсальные спортивные площадки начали строить в Казани, работы на 17 объектах начнутся до конца апреля. Центр развития футбола, являющийся переходящим объектом, готов на 33%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В сфере культуры благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» будет построено четыре объекта, включая два многофункциональных центра и районный дом культуры. Их готовность составляет 30%. Дом Заботы в Зеленодольском районе, входящий в нацпроект «Семья», готов на 47%.

По программе строительства исполкомов начаты работы на 15 объектах (готовность — 13%). В строительстве шести пунктов комплексного обслуживания выполнено 8% работ, седьмой объект начнется в конце апреля. По программе строительства пожарных депо в Актанышском и Высокогорском районах готовность составляет 10%. Благоустройство общественных пространств началось в четырех районах, остальные объекты планируется запустить до 10 мая.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что в январе-феврале 2025 года в Татарстане предприятиями, организациями и населением введено 1 093 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Матвей Гавриков