Онлайн-платформа NaNoWriMo завершает работу после двух десятилетий существования

Решение связано с длительными финансовыми трудностями, снижением активности пользователей и рядом репутационных проблем

Фото: Реальное время

Организация NaNoWriMo, стоявшая за ежегодным международным марафоном по написанию романа за месяц, объявила о полном закрытии. Об этом стало известно из видеозаявления временного исполнительного директора проекта и из письма, разосланного участникам. Решение связано с длительными финансовыми трудностями, снижением активности пользователей и рядом репутационных проблем.

Проект стартовал в 1999 году. Его основатель Крис Бейти предложил идею написать 50 тыс. слов художественного текста за 30 дней. С 2005 года NaNoWriMo работал как некоммерческая организация. В середине 2010-х в акции участвовали сотни тысяч человек со всего мира. В разгар кампании на платформе действовали десятки тысяч волонтеров, которые координировали форумы и местные встречи. Позже проект стал точкой входа в издательскую индустрию: по данным издательств, сотни романов, начатых в рамках NaNoWriMo, были опубликованы традиционным способом.

С 2023 года организация оказалась в центре скандалов. Весной пользователи сообщили о возможных нарушениях со стороны одного из модераторов форумов. В июне он был отстранен, но не по заявленным обвинениям, а по другому пункту кодекса поведения. По словам представителей проекта, между поступлением жалоб и отстранением модератора прошло несколько недель. После этого поступили новые обращения, которые касаются вопросов безопасности детей на сайтах NaNoWriMo.

Реальное время / realnoevremya.ru

В ноябре 2023 года организация опубликовала заявление о нейтралитете по отношению к использованию генеративного искусственного интеллекта для написания текстов. В нем говорилось, что безоговорочное осуждение ИИ может носить классовый и дискриминационный характер, поскольку не у всех есть средства нанять редакторов или возможности работать без технической помощи. Это вызвало резкую реакцию писательского сообщества. Некоторые известные авторы публично отказались от поддержки проекта. Двое членов совета директоров ушли в отставку.

По данным организации, за последние шесть лет участие в марафоне стабильно снижалось. В 2023 году фиксировались одни из самых низких показателей за все время. Представители NaNoWriMo подчеркнули, что прекращение работы не связано с единичным скандалом, а стало результатом длительных процессов. Также указано, что сайт проекта останется в сети как можно дольше, чтобы пользователи могли сохранить свои данные. Конкретная дата отключения не объявлена.

В обращении к участникам сообщалось, что NaNoWriMo больше не будет проводить официальные кампании. Однако организаторы выразили уверенность, что люди продолжат писать 50 тыс. слов и находить сообщества по интересам вне рамок платформы. По данным наблюдателей, уже в 2023 году появились альтернативные инициативы с той же концепцией.

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Екатерина Петрова