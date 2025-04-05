Даку вернулся в состав Рубина на матч с Крыльями Советов в Самаре
Тренерский штаб казанского «Рубина» под руководством Рашида Рахимова объявил стартовый состав команды на матч 23-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов»
Нападающий казанцев Мирлинд Даку выйдет на поле с первых минут. Встреча состоится в рамках чемпионата России, где после 22 сыгранных туров «Рубин» занимает восьмое место. Матч состоится в 13.00 на поле «Солидарность Самара Арена»
Прямая трансляция матча будет доступна на платном телеканале «Матч Премьер».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.