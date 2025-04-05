Новости спорта

15:00 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Даку вернулся в состав Рубина на матч с Крыльями Советов в Самаре

11:34, 05.04.2025
Даку вернулся в состав Рубина на матч с Крыльями Советов в Самаре
Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб казанского «Рубина» под руководством Рашида Рахимова объявил стартовый состав команды на матч 23-го тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов»

Нападающий казанцев Мирлинд Даку выйдет на поле с первых минут. Встреча состоится в рамках чемпионата России, где после 22 сыгранных туров «Рубин» занимает восьмое место. Матч состоится в 13.00 на поле «Солидарность Самара Арена»

Прямая трансляция матча будет доступна на платном телеканале «Матч Премьер».

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

СпортФутболОбщество

Новости партнеров

Читайте также