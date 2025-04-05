В Казани женщина заключена под стражу по делу об убийстве пятилетнего сына
Суд в Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 27-летней женщины, обвиняемой в убийстве своего пятилетнего сына. Решение было принято с учетом позиции прокуратуры Приволжского района города.
По данным следствия, 4 апреля 2025 года обвиняемая нанесла ребенку множественные ранения колюще-режущим предметом, от которых он скончался.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем надзорного ведомства.
Напомним, что в Татарстане возбуждено уголовное дело по факту убийства 5-летнего мальчика.
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