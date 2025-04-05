Минобрнауки разработает требования по русскому языку для иностранных абитуриентов

Фото: Максим Платонов

Министерство науки и высшего образования РФ приступило к разработке единых требований по владению русским языком для иностранных граждан, планирующих поступать в российские вузы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В настоящее время требования находятся на стадии проработки. Они будут направлены на установление стандартов уровня знания русского языка для студентов-иностранцев.

Помимо этого, Минобрнауки занимается подготовкой предложений по введению стандартизированного вступительного экзамена по русскому языку, который также будет предназначен для абитуриентов из других стран.

Напомним, что группа из 346 депутатов и пять сенаторов во главе со спикерами обеих палат парламента — Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным — внесли в Госдуму законопроект, предоставляющий правительству право распределять платные места в высших учебных заведениях.



Матвей Гавриков