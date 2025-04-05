Миронов призвал запретить рекламу западных брендов на российском телевидении

Фото: Динар Фатыхов

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости запретить рекламу западных брендов на российском телевидении. По его мнению, возвращение такой рекламы может негативно сказаться на условиях для развития отечественного бизнеса.

— Необходимо запретить рекламу западных брендов на российском телевидении, так как ее возвращение ухудшит условия для отечественного бизнеса, — сказал Миронов в разговоре с ТАСС.

Он подчеркнул, что поддержка российских производителей и компаний должна стать приоритетом, а реклама иностранных брендов может создать дополнительную конкуренцию, которая будет не в пользу местных предпринимателей.

Напомним, что из 1 590 крупнейших иностранных компаний, работавших в России в 2021 году, свою деятельность продолжили 212 из них. Это лишь 13%. 328, или 21%, сократили инвестиции, а 503, или 32%, приостановили деятельность, но сохранили возможность вернуться.



Матвей Гавриков