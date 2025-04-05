Пользователи сообщают о сбое в работе «Альфа-банка», «Т-Банка» и сервиса СБП

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Пользователи банковских услуг массово жалуются на сбой в работе «Альфа-банка», «Т-Банка» и сервиса быстрых платежей (СБП). Основная проблема заключается в недоступности онлайн-переводов.

Сбои затрудняют осуществление операций через мобильные приложения и интернет-банки. На момент публикации официальных комментариев от банков и операторов сервиса СБП не поступало.

Возможные причины неполадок и сроки их устранения пока остаются неизвестными. Пользователи ожидают скорейшего восстановления работы систем.



Напомним, что недавно система быстрых платежей также столкнулась с серьезными проблемами, сообщила пресс-служба Сбербанка. По словам представителей банка, сбои произошли по техническим причинам.



Матвей Гавриков