Александр Овечкин признан первой и второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первой и второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое признание стало результатом его выдающейся игры в матче против «Чикаго Блэкхокс», где он оформил дубль.

Первый гол россиянина стал историческим: он сравнялся с легендой НХЛ Уэйном Гретцки, достигнув отметки в 894 гола за карьеру. Второй гол Овечкина также был отмечен как ключевой момент встречи, принеся важные очки своей команде.

Таким образом, Александр Овечкин не только повторил рекорд Гретцки, но и подтвердил свое значение как одного из главных игроков лиги, удостоившись чести быть признанным сразу двумя звездами игрового дня.

Напомним, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг исторического рубежа, сравнявшись с легендой НХЛ Уэйном Гретцки по количеству заброшенных шайб за карьеру. В домашнем матче против «Чикаго Блэкхокс» россиянин оформил голевой дубль, доведя свой бомбардирский счет до 894 голов.



Матвей Гавриков