Серийный убийца Пичушкин заявил о готовности признаться в 11 новых убийствах

Фото: Динар Фатыхов

Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», заявил о своей причастности еще к 11 убийствам. Он готов дать признательные показания. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) России.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы, — сообщили в ведомстве.

Информация о причастности осужденного к ранее нераскрытым преступлениям была получена в ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСИН и МВД России.

Напомним, Московский городской суд на основании обвинительного вердикта присяжных признал Пичушкина виновным в 48 убийствах и трех покушениях на убийство. С 2008 года он отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима «Полярная сова».

Матвей Гавриков