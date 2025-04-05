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Российский олимпийский чемпион Садулаев пропустит чемпионат Европы из-за отказа в визе

12:32, 05.04.2025

Олимпийский чемпион России Абдулрашид Садулаев не сможет принять участие в чемпионате Европы по вольной борьбе из-за отказа в шенгенской визе. Об этом сообщил главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов в интервью РИА «Новости».

— Абдулрашиду Садулаеву отказали в визе без объяснения причины. В другие страны — Сербия, Албания — есть возможность заезжать спокойно, а вот с Шенгенской зоной это проблематично, — отметил Гацалов.

Чемпионат Европы состоится в Словакии с 7 по 13 апреля. Вместо Садулаева Россию на турнире представит Магомед Курбанов.

Напомним, что 20 марта в Греции прошли выборы президента МОК, на которых Томаса Баха сменила Кирсти Ковентри из Зимбабве.

Матвей Гавриков

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