Британское издательство начнет выпускать книги на английском с помощью ИИ-перевода

Проект позволит издавать на английском языке книги, которые ранее не переводились из-за высоких затрат на традиционный перевод

Фото: Екатерина Петрова

Издательство Taylor & Francis (T&F) объявило о запуске новой программы публикации книг, переведенных с помощью искусственного интеллекта. Проект позволит издавать на английском языке книги, которые ранее не переводились из-за высоких затрат на традиционный перевод. Программа основана на использовании ИИ-алгоритмов, прошедших годовое тестирование. Книги будут выходить под брендами CRC Press и Routledge.

T&F уточняет, что ИИ-переводы будут проходить этапы редактуры и финальной проверки с участием редакторов и авторов. Алгоритмы обучались на специальных глоссариях, содержащих техническую и предметную лексику. Пока ни одна книга с ИИ-переводом не опубликована. На этапе тестирования использовались тексты, переведенные вручную, чтобы сравнить качество машинного перевода.

Компания заявляет, что цель — расширить доступ к научной и академической литературе. Новая технология, по словам представителей T&F, поможет ускорить распространение знаний между странами и дисциплинами. Программа реализуется совместно с региональными издательскими партнерами.

Ранее, в 2023 году, T&F стала первым британским издательством, заключившим сделки с технологическими компаниями на десятки миллионов фунтов. Среди партнеров — Microsoft. Контракты предусматривали использование авторского контента для обучения ИИ. Сначала авторы заявили, что не получали выплат или разрешений на это. Позже T&F сообщила, что держатели прав, включая авторов, начнут получать выплаты, однако суммы не разглашаются.

Общественные организации выразили обеспокоенность. Представители профессионального сообщества переводчиков считают, что автоматический перевод ставит под угрозу профессию. По данным Ассоциации переводчиков при Обществе авторов, уже треть литературных переводчиков теряют работу из-за ИИ. Те, кто сохраняют заказы, сталкиваются с невозможностью повысить ставки. Это приводит к снижению доходов и росту нестабильности в отрасли.

Некоторые эксперты отмечают, что автоматические алгоритмы не способны учитывать культурные и лингвистические нюансы. По их словам, перевод требует индивидуального подхода, который невозможен для машины. Кроме того, обучение ИИ, по мнению критиков, ведется на незаконно собранных данных. Профессиональные союзы подчеркивают, что издательства продолжают получать высокую прибыль, но создатели контента не получают справедливой доли.

В 2024 году нидерландское издательство VBK, купленное Simon & Schuster, заявило о начале эксперимента с ИИ-переводом менее 10 художественных романов. Независимое издательство Rossum Press также использует автоматизированные технологии для перевода незамеченных ранее романов. Еще одна компания, Spines, включает ИИ-перевод в свою издательскую модель.

По словам экспертов, тенденция к замене человека алгоритмом в сфере перевода усиливается. Они считают, что профессия переводчика становится невостребованной. Растет число специалистов, которые вынуждены покинуть профессию и искать другую работу.

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Екатерина Петрова