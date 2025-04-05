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Российские гимнасты отказались от участия в соревнованиях под эгидой FIG

14:25, 05.04.2025
Российские гимнасты отказались от участия в соревнованиях под эгидой FIG
Фото: Динар Фатыхов

Российские гимнасты, получившие право выступать под «нейтральным статусом», отказались от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом сообщила Федерация гимнастики России.

Причиной такого решения стали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске российских спортсменов к соревнованиям, отметили в Федерации гимнастики.

Напомним, что недавно министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев в интервью ТАСС прокомментировал отношение к получению российскими спортсменами нейтрального статуса.

Матвей Гавриков

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