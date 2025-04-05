Российские гимнасты отказались от участия в соревнованиях под эгидой FIG
Российские гимнасты, получившие право выступать под «нейтральным статусом», отказались от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом сообщила Федерация гимнастики России.
Причиной такого решения стали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске российских спортсменов к соревнованиям, отметили в Федерации гимнастики.
Напомним, что недавно министр спорта России и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев в интервью ТАСС прокомментировал отношение к получению российскими спортсменами нейтрального статуса.
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