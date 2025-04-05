Овечкин повторил рекорд Гретцки, забросив 894-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг исторического рубежа, сравнявшись с легендой НХЛ Уэйном Гретцки по количеству заброшенных шайб за карьеру. В домашнем матче против «Чикаго Блэкхокс» россиянин оформил голевой дубль, доведя свой бомбардирский счет до 894 голов.

Первый гол Овечкин забил уже в первом периоде матча. Хитрый бросок с близкой дистанции оставил голкипера «Чикаго» Спенсера Найта без шансов — шайба залетела в дальний угол ворот. Однако развить преимущество «Столичные» не смогли, позволив сопернику выйти вперед благодаря голам Бертуцци и Назара.

Третий период начался для «Вашингтона» с отставания в счете 2:3, но команда быстро исправила ситуацию. Два удаления в составе «Чикаго» на старте периода были реализованы гостями. Сначала отличился Дилан Строум, а затем Александр Овечкин забросил свою 894-ю шайбу фирменным броском из левого круга вбрасывания.

Этот гол позволил российскому хоккеисту повторить достижение Уэйна Гретцки. При этом Овечкину потребовалось на один матч меньше, чем канадцу, чтобы достичь этой отметки.

За 20 сезонов в НХЛ Александр Овечкин прославился как один из величайших снайперов в истории лиги. На его счету не только фантастические голевые показатели, но и множество индивидуальных наград, а также долгожданный Кубок Стэнли, завоеванный в 2018 году.

Напомним, что Александру Овечкину нужно было забросить три шайбы до нового снайперского рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий «Вашингтона» в прошедший игровой день отличился в матче с «Каролиной» (1:5).

Матвей Гавриков