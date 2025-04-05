Новости общества

08:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +15 градусов

07:00, 05.04.2025

Будет облачно с прояснениями

Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +15 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, днем местами, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер западный 6–11 м/с, местами порывами 15–17 м/с. Утром ожидается порядка +6 градусов. Днем температура в Татарстане составит от +10 до +15 градусов, в Казани — от +11 до +13 градусов.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также