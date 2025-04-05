Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +15 градусов
Будет облачно с прояснениями
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, днем местами, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер западный 6–11 м/с, местами порывами 15–17 м/с. Утром ожидается порядка +6 градусов. Днем температура в Татарстане составит от +10 до +15 градусов, в Казани — от +11 до +13 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.