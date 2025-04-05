Во Франции введён чрезвычайный план из-за вспышки лихорадки чикунгуньи

В университетской больнице французского региона Реюньон запущен чрезвычайный «Белый план» в связи с масштабной вспышкой лихорадки чикунгуньи. Мера направлена на мобилизацию всех доступных человеческих и материальных ресурсов для борьбы с эпидемией, сообщает «Коммерстантъ» со ссылкой на портал Reunion la 1ere.

Чикунгунья — это вирусное заболевание, передающееся через укусы комаров. Оно вызывает высокую лихорадку, сильные боли в мышцах и суставах, головную боль, тошноту, опухание суставов и сыпь. Симптомы могут сохраняться в течение трёх и более месяцев.

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По данным регионального агентства здравоохранения, с 17 по 23 марта на Реюньоне было выявлено около 6000 случаев заражения. Однако эксперты полагают, что реальное число больных может быть в три-четыре раза выше, так как не все пациенты проходят диагностику. С августа 2024 года зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания, двое из которых закончились летальным исходом — умерли люди в возрасте 86 и 96 лет.

Эпидемия наиболее сильно затронула южную часть острова, но специалисты считают, что пик распространения вируса ещё не достигнут. Он прогнозируется к середине апреля, сообщает радиостанция Francebleu. Введение «Белого плана» позволяет медицинским учреждениям отменять запланированные операции и отзывать сотрудников из отпусков. Последний раз подобная мера применялась в январе 2022 года во время пандемии COVID-19.

Напомним, что недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла информацию о появлении нового вируса в России.



Матвей Гавриков