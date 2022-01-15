Главное о коронавирусе на 15 января: омикрон приходит в Татарстан, вечеринки премьера Великобритании

«Омикрон» уже в Татарстане?

В Татарстане за последние сутки зарегистрированы 114 новых случаев COVID-19. Всего на 15 января в республике выявлено 44 186 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 37 617 человек, в том числе 165 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 517 человек, за последние сутки — 5 человек.

«Омикрон», скорее всего, уже в Татарстане, просто пока не диагностирован, убежден главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов. Врач призывает всех, кто еще не привился, сделать это сейчас, до начала очередной вспышки ковида, которая может стать самой массовой.

Также, по словам Лопушова, темпы вакцинации в Татарстане снизились. Максимальное количество людей, которых удавалось привить за один день, составляло 42 тысячи татарстанцев. «Уже на этапе спада темпов, до новогодних праздников, мы в день вакцинировали порядка 3,2 тысячи татарстанцев. И за шесть каникулярных дней мы привили 3,2 тысячи человек. То есть спад налицо. Безусловно, он связан и с выходными днями. Но населению нужно понимать, что мы повторно наступаем на те же грабли, что и в мае прошлого года. Сейчас идет реальный спад заболеваемости. В разгар пандемии противники вакцинации заявляли о том, что нельзя вакцинироваться в период подъема заболеваемости. Сейчас самое время вакцинироваться».

Скорый подъем заболеваемости будет, и он будет связан с приходом штамма «омикрон». Все непривитые попадут в эту волну. Вирус будет циркулировать до тех пор, пока есть восприимчивые к нему люди, считает Дмитрий Лопушов.

Фото: Максим Платонов

Ревакцинацию в Татарстане прошли чуть более 140 тысяч татарстанцев. «Хотя если мы отсчитаем 6 месяцев назад, вторую прививку первичной вакцинации прошли 320 тысяч человек. То есть 320 тысяч человек должны были прийти и сделать ревакцинацию. А пришли 140 тысяч. Соответственно, 180 тысяч человек прошли первичную вакцинацию, не дошли до ревакцинации и считают себя полностью защищенными», — отмечает главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Татарстана.

38 тысяч татарстанцев получили только первый компонент двухфазной вакцины и, скорее всего, забыли, что нужно пройти полный курс вакцинации с перерывом в 21 день. «Первая прививка будет их защищать, но уровень защиты будет минимальным. Но они до сих пор не пришли даже на вторую прививку первичной вакцинации. Налицо несознательность этих граждан. Скорее всего, они хотят ходить в масках, с QR-кодами, сидеть дома и никуда не ездить», — подчеркивает Лопушов.

Тем временем Татарстан вернулся к допандемийному уровню занятости по итогам 2021 года. Об этом говорится в материалах заседания итоговой коллегии Минтруда республики. К концу 2021 года в Татарстане было занято 62,5% населения (по РФ — 59,8%, в ПФО — 59%), или 1,98 млн человек. Уровень регистрируемой безработицы по итогам 2021 года составил 0,57%. За год он снизился в три раза. Уровень общей безработицы в республике составил 2,4%.



В Татарстане несогласные с системой QR-кодов обратились в четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде после того, как не сумели обжаловать соответствующее постановление Кабмина в Верховном суде РТ.

Фото: Максим Платонов

300 тысяч россиян переболели, не обращаясь к врачам

За последние сутки в России выявили 27 179 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 584 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 10 774 304 человек, а выздоровевших — до 9 835 884 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 723 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 320 634 человека.



За последние сутки проведено 508 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 878 123 человека.

На фоне провала эксперимента в Татарстане федеральные власти вновь переносят принятие закона о QR-кодах в общественных местах. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что законопроект будет снят с рассмотрения. По словам Володина, правительство РФ и партия «Единая Россия» предложили отложить этот закон для доработки. Вопрос будет обсуждаться в ближайший понедельник на Совете Госдумы. Также политик считает, что законопроект требует доработки.



При повторной вакцинации лучше выбрать препарат «Спутник Лайт», заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. При этом, по его словам, людям старше 65 лет предпочтительнее поставить два компонента «Спутник V».



Около 300 тыс. человек в России переболели коронавирусом без обращения к врачам, им необходимо выдать сертификат переболевшего. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Сегодня можем сказать, что не до конца пока, но, проанализировав базу Роспотребнадзора, видим, что таких людей, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу, порядка 300 тыс. человек», — фрагмент ее выступления на брифинге опубликовала пресс-служба кабмина в Telegram, сообщает RT. Голикова добавила, что не обратившимся за медицинской помощью переболевшим, у которых имеются антитела к COVID-19, необходимо выдавать сертификат переболевшего.

Фото: lit-clinic.ru

Уникальных симптомов для омикрон-штамма COVID-19 нет, но есть определенные отличия — головная боль, насморк, чихание, усталость. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. «Часто, в том числе и пациенты, отмечают такое легкое состояние, специалисты его называют продромальное ... чувство, как будто бы человек заболевает. Особенно это часто встречается у пациентов, уже имеющих иммунитет, и в легкой форме… возможно течение заболевания.

Период скрытого течения заболевания при «омикроне» составляет от 2 до 5 дней. Мурашко напомнил, что коронавирус вызывает большое количество осложнений, и штамм «омикрон» не исключение. Они могут возникнуть после трех-четырех дней после развития заболевания, сообщил Мурашко.

В России омикрон-штамм станет доминирующим вариантом коронавируса до конца января, такое мнение выразил замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов. В стране ожидается высокий подъем заболеваемости коронавирусом из-за омикрон-штамма. Логунов напомнил о важности вакцинации и ревакцинации против COVID-19, передает RT его слова.

Заразность «омикрона» выше от 3 до 7 раз по сравнению с другими штаммами COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, человек, который встретился с «омикроном», становится заразным уже в первые сутки, поэтому риск распространения очень высок.

Фото: Максим Платонов

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заразился COVID-19. Сейчас спортсмен находится на карантине в своем гостиничном номере в Сингапуре. Там должен состояться турнир ONE: Heavy Hitters. Нурмагомедов планировал посетить бой своего подопечного Сайгида Изагахмаева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в стране не намерены отменять бесплатную вакцинацию от коронавируса. Так он ответил на вопрос, который возник после того, как депутат Госдумы Максим Иванов написал в своем аккаунте Facebook, что правительство якобы хочет сделать вакцинацию от COVID-19 платной.



Россия потратила около 850 миллиардов рублей на мероприятия по борьбе с коронавирусом в 2021 году, сообщил министр финансов Антон Силуанов. «Мы в прошлом году потратили около 850 миллиардов рублей на антиковидные мероприятия», — сказал он в интервью РБК. В середине октября Силуанов говорил, что Россия на фоне роста заболеваемости коронавирусом тратит на борьбу с инфекцией в среднем около 3,6 миллиарда рублей в день.

Фото: Максим Платонов

Пир во время чумы премьер-министра Великобритании

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 323 298 783 человека, 5 529 119 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (64 917 692). На второй строчке — Индия (36 582 129), на третьей — Бразилия (22 933 289), на четвертой — Великобритания (15 165 209), на пятой — Франция (13 680 775). Россия находится на 6-м месте в мире с 10 565 484 заболевшими.



Больше всего смертей зафиксировано в США (849 238). На втором месте Бразилия (621 063), на третьем Индия (485 350), далее Россия (319 911, данные университета отстают от данных российского оперштаба) и Мексика (300 912).

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы достигло 323 млн 272 тыс. 813. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса скончались 5 млн 529 тыс. 154 человека. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала барицитиниб и сотровимаб для лечения пациентов с диагнозом COVID-19, сообщают «РИА Новости». Согласно заявлению ВОЗ, барицитиниб, который применяют также для лечения ревматоидного артрита, следует использовать в комбинации с кортикостероидами для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19.Сотровимаб, средство на основе моноклональных антител, можно применять при случаях легкой или средней степени тяжести у пациентов с высоким риском госпитализации. Речь идет о пожилых людях; лицах, страдающих диабетом, гипертонией и ожирением, а также непривитых.

Фото: pharmprom.ru

Более 12 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Казахстане за сутки, общее число зафиксированных заболевших достигло 1 036 385, сообщила межведомственная комиссия. Днем ранее комиссия сообщала о 10 418 новых случаях COVID-19 за сутки, что стало новым антирекордом.

Очередной грандиозный скандал разразился вокруг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Сотрудники Даунинг-стрит проводили «винные пятницы» на протяжении всей пандемии, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон регулярно присутствовал на этих собраниях, пишет британская газета Mirror, сообщает «РИА Новости». По данным источников таблоида, премьер-министр призвал помощников «выпустить пар», несмотря на то что общение в помещении запрещено правилами изоляции. Премьер-министр Борис Джонсон был вынужден принести публичные извинения в парламенте за то, что присутствовал на одном из мероприятий 20 мая 2020 года, заявив, что считал его рабочим. Оппозиция уже требует его отставки. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две прощальные вечеринки были 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Британии все еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II из-за действующих ограничений пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. В пятницу кабмину пришлось принести извинения перед королевской семьей.