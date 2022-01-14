Володин: законопроект о QR-кодах в общественных местах будет снят с рассмотрения

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что законопроект о QR-кодах в общественных местах будет снят с рассмотрения. Об этом сообщает RT.

По словам Володина, правительство РФ и партия «Единая Россия» предложили отложить этот закон для доработки. Вопрос будет обсуждаться в ближайший понедельник на Совете Госдумы.

Также политик считает, что законопроект требует доработки.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее стало известно, что правительство отложило второе чтение законопроекта о QR-кодах.

Дарья Акимова