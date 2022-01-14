Хабиб Нурмагомедов заболел COVID-19

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заразился COVID-19. Об этом сообщает портал Asian MMA.



Сейчас спортсмен находится на карантине в своем гостиничном номере в Сингапуре. Там должен состояться турнир ONE: Heavy Hitters. Нурмагомедов планировал посетить бой своего подопечного Сайгида Изагахмаева.



Фото: kremlin.ru

В июле 2020 года умер Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова. Заслуженный тренер России скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусом.