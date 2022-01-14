В Роспотребнадзоре заявили, что заразность «омикрона» выше до семи раз по сравнению с другими штаммами

Заразность «омикрона» выше от 3 до 7 раз по сравнению с другими штаммами COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Человек, который встретился с «омикроном», становится заразным уже в первые сутки, поэтому риск распространения очень высок, передает «РИА Новости».

Фото: mos.ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрировали 783 случая заражения новым вариантом вируса, пишет ТАСС.

В России уже увеличился до максимума коэффициент распространения коронавируса с 21 июня 2021 года — до 1,23.



Татьяна Леухина