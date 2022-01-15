Гинцбург дал совет, какой препарат выбрать при ревакцинации
При повторной вакцинации лучше выбрать препарат «Спутник Лайт», заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
При этом, по его словам, людям старше 65 лет предпочтительнее поставить два компонента «Спутник V», сообщает «РИА Новости».
Ранее Гинцбург заявлял, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм.
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