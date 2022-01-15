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Гинцбург дал совет, какой препарат выбрать при ревакцинации

08:18, 15.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинцбург дал совет, какой препарат выбрать при ревакцинации
Фото: realnoevremya.ru

При повторной вакцинации лучше выбрать препарат «Спутник Лайт», заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом, по его словам, людям старше 65 лет предпочтительнее поставить два компонента «Спутник V», сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Гинцбург заявлял, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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