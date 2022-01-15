Гинцбург дал совет, какой препарат выбрать при ревакцинации

При повторной вакцинации лучше выбрать препарат «Спутник Лайт», заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.



При этом, по его словам, людям старше 65 лет предпочтительнее поставить два компонента «Спутник V», сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Гинцбург заявлял, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм.

Маргарита Головатенко