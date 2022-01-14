Татарстан вернулся к допандемийному уровню занятости по итогам 2021 года

Татарстан вернулся к допандемийному уровню занятости по итогам 2021 года. Об этом говорится в материалах заседания итоговой коллегии Минтруда республики.

К концу 2021 года в Татарстане было занято 62,5% населения (по РФ — 59,8 %, в ПФО — 59%), или 1,98 млн человек. Уровень регистрируемой безработицы по итогам 2021 года составил 0,57%. За год он снизился в три раза. Уровень общей безработицы в республике составил 2,4%, пишет «Коммерсант».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным на 12 января, в Татарстане в органах службы занятости населения зарегистрировано 11 111 безработных. Их количество сократилось на 211 по сравнению с декабрем 2021.



Татьяна Леухина