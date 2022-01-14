Противники QR-кодов в Татарстане обратились в апелляционный суд в Нижнем Новгороде

В Татарстане несогласные с системой QR-кодов обратились в четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде после того, как не сумели обжаловать соответствующее постановление Кабмина в Верховном суде РТ, сообщает «Коммерсант».



В заявлении граждане потребовали отменить систему QR-кодов в республике, введенную с 11 октября. Жители, не имеющие сертификат о вакцинации или перенесенной болезни, не могут посещать заведения общественного питания, совершать покупки в торговых центрах и заниматься в фитнес-центрах. Позднее запреты распространились на театры, кинотеатры и цирки, а с 22 ноября QR-коды понадобились для проезда в общественном транспорте.

Ранее группы граждан уже подавали иски об отмене системы QR-кодов в Верховный суд Татарстана, их объединили в одно дело. Жители указывали, что требование о предъявлении QR-кодов противоречит Конституции РФ. В декабре заместитель председателя Верховного суда Татарстана Эдуард Каминский признал постановление Кабмина законным, указав, что при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации региональные власти могут принять правила, обязательные для исполнения.

В апелляционной жалобе заявители с решением не согласились, поскольку в Татарстане «не вводился режим чрезвычайной ситуации». Также в жалобе указано, что введение QR-кодов не предусмотрено федеральным законодательством.

Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что правительство решило отложить во втором чтении рассмотрение законопроекта, касающегося введения QR-кодов.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что законопроект о QR-кодах в общественных местах будет снят с рассмотрения. Правительство РФ и партия «Единая Россия» предложили отложить этот закон для доработки. Вопрос будет обсуждаться в ближайший понедельник на Совете Госдумы.

Маргарита Головатенко