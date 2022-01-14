Песков: бесплатную вакцинацию от ковида в России отменять не планируют

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в стране не намерены отменять бесплатную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает RT.



Несколько часов назад депутат Госдумы Максим Иванов написал в своем аккаунте Facebook, что правительство якобы хочет сделать вакцинацию от COVID-19 платной.

Напомним, в России массовая вакцинация против коронавируса началась в январе 2021 года. По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 6 января прививку сделали 79 028 014 человек. Завершили курс вакцинации 75 113 883 россиянина.



Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстане более 235 тысяч человек подлежат повторной вакцинации, но не сделали ее.

Дарья Акимова