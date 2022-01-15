Мурашко перечислил основные симптомы «омикрона»

Уникальных симптомов для штамма COVID-19 «омикрона» нет, но есть определенные отличия — головная боль, насморк, чихание, усталость. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

— Часто, в том числе и пациенты, отмечают такое легкое состояние, специалисты его называют продромальное ... чувство как будто бы человек заболевает. Особенно это часто встречается у пациентов, уже имеющих иммунитет, и в легкой форме… возможно течение заболевания, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Период скрытого течения заболевания составляет от 2 до 5 дней. Мурашко напомнил, что коронавирус вызывает большое количество осложнений и штамм «омикрон» не исключение. Они могут возникнуть после трех-четырех дней после развития заболевания.

Мурашко предупредил, что риск повторного заболевания COVID-19 при «омикроне» вырастает в пять раз.

Татьяна Леухина