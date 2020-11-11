Казанский ЦУМ отдали в «доверительное управление»

Владельцы универмага советской эпохи впервые отошли от дел в ТЦ

Фото: Екатерина Аблаева

Курс на обновление, взятый казанским ЦУМом в конце прошлого года, прошелся катком не только по составу арендаторов, но и по персоналу ТЦ. Как стало известно «Реальному времени», один из старейших торговых центров города перешел под управление московской компании Lynks Property Management. Управляющие уже занялись «зачисткой» штата сотрудников, формируя новую команду. Эксперты не видят в этом ничего плохого и, более того, надеются, что новый управляющий ЦУМа сможет освежить его потускневшую за годы существования концепцию. Уже сегодня новые управленцы магазина проведут встречу с арендаторами. Подробности — в нашем материале.

Москвичи перекочевали от «Южного» к ЦУМу

Владельцы казанского ЦУМа впервые отказались от управления универмагом, сделав новым рулевым ТЦ — компанию из Москвы Lynks Property Management. Об этом «Реальному времени» стало известно от арендаторов торгового центра, встреча с которыми должна пройти сегодня.

Как сообщили источники нашего издания в ТЦ, с приходом москвичей в ЦУМе началось сокращение сотрудников: уволено порядка 30% штата — от уборщиц и водителей до менеджмента. Бывшие работники универмага рассказали, что их попросили уйти по собственному желанию, без доплат. Раскрывать свои имена они не хотят, поскольку являются акционерами торгового дома, пояснили собеседники издания.



«Реальное время» попыталось связаться с руководством ЦУМа, однако звонки нашего корреспондента в приемную ТЦ так и остались без ответа. На письменный запрос издания также пока никто не ответил.

Lynks Property Management уже начала формировать новую команду специалистов в казанском ЦУМе, о чем свидетельствуют открытые вакансии на ряд должностей.

В период с 26 октября по 5 ноября компания разместила четыре вакансии на HeadHunter: «Юрист по договорной работе (аренда) в торговый центр (м. «Кремлевская»)», «Руководитель по маркетингу в ТЦ», «Консультант информационной службы в ТЦ» и «Финансовый контролер в ТЦ».

Казанский ТРЦ «Южный» также находится под управлением московской LynksPM. Фото: malls.ru

О Lynks Property Management известно то, что в портфеле этой московской УК порядка 40 объектов, среди которых логистические парки, торговые, офисные центры и административные здания. Отметим, что казанский ТРЦ «Южный» также находится под управлением LynksPM. Наше издание обратилось в московский офис компании за комментарием. Но там, выслушав вопросы, отказались комментировать по телефону свой новый проект в Казани и попросили направить письменный запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.

ООО «Линкс Проперти Менеджмент» с уставным капиталом 3,1 млн рублей на рынке с 2013 года, имеет в штате 302 сотрудника. По данным портала rusprofile, руководит и владеет компанией Наталья Владимировна Якименко, других бизнесов за ней не значится. Компания с оборотом в 731 млн рублей завершила прошлый год с 21 млн чистой прибыли.

«Сейчас не то время, чтобы разбрасываться людьми»

Эксперт по коммерческой недвижимости, генеральный директор A-Development Мурат Ахмеров считает, что у ЦУМа до сих пор нет ярко выраженной концепции, которая работала бы как магнит для посетителей. В этой ситуации задача УК заключается в том, чтобы помочь торговому центру найти себя и свой путь.

— Пока не совсем понятно, зачем люди должны туда ехать, и кто является основным потребителем. Рядом нет жилых массивов, одна коммерция и спортивные объекты, — констатирует эксперт. — В целом кругозор компании с обширной географией и разными объектами в портфеле будет в любом случае шире, чем у любого «семейного УК». Последнее — это путь в никуда.

Начавшиеся кадровые перестановки Мурат Ахмеров считает закономерными, однако смена пула арендаторов, о которой еще ранее заявляли в ТЦ, его искренне удивила, поскольку «сейчас не то время, чтобы разбрасываться людьми».



— Сотрудники жалуются, но так бывает всегда, когда проект оптимизируют и в него приходит новая команда. Надо понимать, что все делается после согласования с собственником и, если он на это пошел, значит ему пообещали хорошую динамику и высокий уровень рентабельности и прибыльности, — комментирует эксперт по коммерческой недвижимости, генеральный директор Digroup.pro Диана Нургалиева. — На что могут жаловаться арендаторы? На то что у них простаивает магазин — не концептуальный и с плохим дизайном? Если вам нужен оборот, вы должны иметь красивую точку с хорошей выкладкой и грамотно обученным персоналом. Просто говорить о том что у вас высокая ставка — как минимум смешно.

В целом эксперт высоко оценивает уровень компетентности специалистов Lynks Property Management, а в качестве одного из удачных примеров приводит казанский ТЦ «Южный».

— Это профессиональная команда, которая очень хорошо управляла «Южным», реализовав то, что не смог сделать собственник, — считает Диана Нургалиева. — На мой взгляд, эта управляющая компания придет к более динамичному развитию ЦУМа. Надо дать им поработать, и мы увидим, насколько удачно сыграет их концепция.

С чего начиналась реновация



Один из старейших торговых центров Казани взял курс на обновление еще в конце прошлого года.

Основным элементом новой концепции был заявлен большой фуд-холл на втором этаже ТЦ, площадью порядка 3 тыс. квадратных метров. В этой зоне планировали разместить 14 корнеров и два ресторана (третий откроется на первом этаже), где будут представлены кухни народов мира: русская, татарская, итальянская, американская, японская, вьетнамская, корейская.



Реновация предполагала не только открытие фуд-холла: на первом этаже планировали усиление прикассовой зоны «Бахетле» дополнительными услугами — пекарней, винотекой и отделом экопродуктов.

Основным элементом новой концепции был заявлен большой фуд-холл на втором этаже ТЦ. Фото: kazantsum.ru

На цокольном этаже должна была появиться торговая галерея площадью около 3 тыс. квадратных метров, где согласно анонсу, откроются магазин электроники и бытовой техники и отдел товаров для дома. Также в ТЦ планировали открыть круглосуточную подземную парковку, автомойку и небольшой сервисный центр.



Отметим, что концепцию реновации ЦУМа разрабатывала та же Lynks Property Management, однако в прошлом году она числилась, скорее, приглашенным консультантом. Сейчас московская компания окончательно заняла доминирующую позицию, взяв бразды управления торговым центром в свои руки.