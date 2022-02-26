Жизнь Советской Татарии в 60-е: хулиганы в ДК Ленина и хождения писателей в народ

О чем писала пресса республики в начале брежневской эпохи

Первая Конституция нашей республики, официально вступившая в силу, вышла в 1937 году. Тогда же, после принятия основного закона, республику переименовали в ТАССР, изменив порядок слов в ее названии ( А.Т.С.С.Р.). «Реальное время» продолжает изучать архивы прессы и на примере газетных дайджестов предлагает ознакомиться, как жила Советская Татария. Мы уже печатали отрывки из статей 1937, 1947 и 1957 годов. Теперь «Реальное время» обратилось к архивам главной газеты республики «Советская Татария» и главному литературному журналу «Казан утлары», чтобы дать представление об эпохе начала правления Брежнева.

Ветвь Канаевых



Как-то случайно мне попался архивный документ — личное дело Канаева. На обложке выведено: «Организатор колхоза, погиб при исполнении долга».

Что же случилось в те памятные годы? Кто он, Канаев? Живы ли его родственники?

Сдеж привел в Черемшанский район. Из райцентра по заснеженной дороге проехали километров пятнадцать, и вдруг с высокого холма открылся вид на небольшое село с ладными, новыми избами. Это — Казанка...

Я постучал в окно первой избы. Пожилая, седая женщина пригласила зайти.

Тут и состоялось наше знакомство с Натальей Никитичной Канаевой — женой первого председателя, хозяйкой дома. Но прежде внимание захватил бойкий мальчуган лет восьми-девяти. То был Ванька, внук Канаева. Прижавшись к бабушке, он смотрел на нее влюбленно и выжидательно: наше вторжение помешало какой-то интересной беседе.

Наталья Никитична шепнула внуку:

— Доскажу потом.

А нам пояснила:

— Интересуется: как да почему. Нашел в альбоме старую фотографию и просит рассказать. Признаться, самой этот снимок о многом напомнил...

Наталья Никитична протягивает пожелтевшую от времени фотографию. На ней — группа селькоров двадцатых годов, больше молодых, одетых в старенькие шинели и буденновки.

— А вот наш односельчанин Леонид Максимович Миронов. Ему сейчас 74 года. Комсомолец двадцатых годов, селькор. Рядом с ним мой муж, а Ванькин — дедушка: Терентий Дмитриевич Канаев.

Мальчик смеется: дедушка, а такой маленький.

Наталья Никитична помолчала, улыбнулась чему-то далекому.

— Помню 1918 год. Была такая же малоснежная зима. Жили тогда на севере Казахстана. Крестьянам не терпелось поскорее взяться за соху, первый раз засеять свою землю. Свою!.. Комиссия из представителей соседних волостей начала конфискацию имущества помещиков и делить между бедной землю. И мой муж, вчерашний батрак, тоже получил землю от Советской власти. У кого не было семян, тому выдавали зерно из барских запасов.

Да недолго радовались крестьяне. Черным ужом ползли по Сибири кулацкие банды, убивали скот, жгли дома. А потом пошел в наступление Колчак. Терентий Дмитриевич с другими большевиками ушел в подполье. Стали создавать партизанские отряды, держали связь с уральскими большевиками. Помогла им в этом Наталья Никитична.

Прошли суровые годы гражданской войны, отгремели последние залпы. Терентий Дмитриевич, демобилизовавшись из армии, едет в деревню, останавливается в Казане теперешнего Черемшанского района.

— Было это в году двадцать седьмом, — вспоминает Наталья Никитична. — Порешили бедняки в одно хозяйство объединиться. — Что же, — говорил муж, — дело. Я направлен поддержать вас. В одиночку нам не выйти из нужды. Только через коллективный труд лежит путь к социализму. Создадим артель, объединим землю, коней, сообща начнем работать — тогда и пойдем на всех парах к новой жизни.

— Гуртом легче, — поддержал его Леонид Миронов.

На первый раз объединились двенадцать семей. Было у них восемь коней, сорок гектаров земли и кое-какой инвентарь.

Не понравилась затея бедноты кулакам. Ночью они подожгли амбары с зерном, зарезали коней, отравили воду в колодцах. И стрелять пытались в Терентия, и ножом пробовали резать — не вышло. Разбежались кто куда.

— Видели по дороге деревню Свобода? — спросила вдруг Наталья Никитична. — Терентий в тот год посоветовал беднякам отдельно строить колхоз. Какая вымахала деревня! А вот западнее еще одна — Искра называется.

Небольшая артель, которую назвали «Красный партизан» в честь организатора, дала толчок коллективизации крестьянских хозяйств в районе. С любопыством разглядывали крестьяне первый трактор, тарахтевший, казалось, на всю округу. В дома колхозников постепенно начал приходить достаток. К 1937 году колхоз стал передовым в районе. (...)

Н. Гайнуллин.*

Идут репетиции

Во дворце культуры имени В. И. Ленина мне рассказали историю, которая, на первый взгляд, совершенно не вяжется со спецификой его работы.

Речь шла о хулиганах.

Недалеко от дворца есть большой дом. Не так давно он пользовался дурной славой. Подростки, собиравшиеся в его дворе, доставляли много хлопот милиции. И вот у этих ребят появились негласные шефы. Работники Дворца культуры решили отвлечь их от дурного влияния улицы.

Сначала предложили заниматься акробатикой. А какой же мальчуган не захочет стать сильным и ловким? Ну, а потом каждый нашел себе занятие но душе: кто — в драмкружок, кто — в танцевальный, кто-то увлекся фотографией.

Случай не из ряда вон выходящий.

Но он наглядно показывает силу искусства, хотя бы в самых малых формах, его воздействие на человека.

Воспитывать в людях чувство прекрасного, увлекать широкие массы трудящихся в мир искусства, вызывать у них, интерес к литературе, к знаниям, делать человека красивее, лучше — для этого и строятся в нашей стране дворцы и дома культуры, клубы.

Каждый вечер во Дворец культуры имени Ленина приходят рабочие, инженеры. студенты, школьники. Начинаются репетиции.

В балетном классе готовят «Моабитскую тетрадь». Ее автор и постановщик — заслуженный артист ТАССР Гай Хаджневич Тагиров. Дамир Рахматуллин (он исполняет главную партию) и Тагиров отрабатывают очередное движение.

Работать с таким педагогом, как Гай Хаджневич, очень приятно. Его многолетний опыт помогает быстро найти маленькие, незаметные, на первый взгляд, детали, которые, складывало, в одно целое, дают го, что называется искусством танца.

Балет «Моабитская тетрадь» —особый экзамен для Тагирова. Он лично знал Мусу Джалиля. Оба работали вместе, жили в одном доме. Тагиров знал характер поэта-героя, знал его привычки; манеры, видел его жесты. Жажда показать со сцены характер Мусы Джалиля с наибольшей точностью и выразительностью заставляет Тагирова и Рахматуллина подолгу работать над одним и тем же движением, жестом» (…)

Г. Костин. Студент КГУ.*

Читатель — соучастник творчества



Татарский народ любит поэзию. Он любит ее в стихах, в песнях. Особенно возрос интерес к поэзии в последние годы. Книги поэтов не задерживаются на полках.

Мне очень нравится книжный магазин в Арске. Открытие его превратилось в подлинный праздник книги. Там выступали Бахширов, Абсалямов, Фатих Хусни, Сибгат Хаким, Заки Нури, Нури Арсланов. Сейчас он признан одним из лучших магазинов РСФСР. Интересно, что на встречах с читателями всегда видишь председателей колхозов н сельсоветов.

В прошлом году 48 писателей выезжали в районы республики. Половина всего состава писателем ТАССР.

Какие мысли приходят, когда думаешь об этих встречах? Надо изменить их характер. Сейчас читатель слушает, аплодирует. А ведь писатель — не артист, он ждет разговора о своих книгах. В нашей стране читатель — не только потребитель литературы, но и самый активный соучастик творческого процесса. Надо обсуждать произведения писателя, приглашать на встречи не писателей вообще, а тех, с кем читатель хочет вести разговор. Это должны быть беседы о литературе и о проблемах жизни.

Все это очень нужно и читателю, и писателю.

Мухамед Садри. Поэт.*

Мечтаем о хорошей пьесе

Нас очень взволновало и обрадовало, что Министерство культуры РСФСР присвоило нам звание народного театра. И, конечно, мы восприняли Это, как стимул для новой активности в любимом искусстве.

Мы начинаем репетиции новой пьесы Туфана Минуллина «Соседка Фания». Это — пьеса о трудовом подвиге колхозной молодежи.

К сожалению (и мы должны сказать об этом со всей откровенностью), Союз писателей ТАССР и его секция драматургов плохо помогают. Мы мечтаем о пьесе, где были бы яркие образы наших современников, особенно колхозников. Зритель хочет спектаклей больших мыслей и сильных чувств. Но таких пьес нет.

Ждем от вас хороших пьес, товарищи писатели!

Гумер Марданов, режиссер Атнинского народного театра.*

Афиша



ТЕАТРЫ.

Татарский государстввенный театр оперы и балета им. М. Джалиля. «Легенда о любви», «Умница».

Большой драматический театр им. В.И.Качалова. «Ревнивая к самой себе», «Жаркое лето в Берлине».

Татарский государственный академический театр им. Г.Камала. «Банкрот», «Тополек мой в красной косынке».

Театр юного зрителя им. Ленинского комсомола. «Винни-Пух и все-все-все», «Они и мы» , «Разорванный рубль».

КИНО.

«Родина». «Гений дзюдо» , «Цвета борьбы» , «В стране инков».

«Татарстан». «Хевсурская баллада» , «Три мушкетера».

«Дружба». «12 могил Ходжи Насретдина».

«Спутник». «Гром небесный».

«Победа». «Гений дзюдо».

«Звезда». «Игра без ничьей».

«Восток». «Она защищает Родину».

«Пионер». «Республика ШКИД» , «Сердце матери» , «12 могил Ходжи Насретдина» , «Любимая».

«Вузовец». «Королева Шантеклэра».

«Мир». «12 могил Ходжи Насретдина».

Дворец культуры им. Ленина. «Один день в нашем дворе».

«Огонек». «Верность матери» , «Ленин в Польше» , «Две жизни».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

20 января.

16.45 Программа передач. 16.50 Киножурнал «Хочу все знать» (Москва). 17.00 Для школьников. Телевизионное агентство «Пионерия». Передача из Куйбышева. 17.30 Эстафета хороших дел (О женсовете объединения «Спартак» ). 18.00 Телевизионные известия. 18.20 Киножурнал «На Волге широкой». 18.30 Поет Нажия Теркулова. 19.00 Концерт (Москва). 20.00 «Эстафета новостей (Москва) 21.00 С. Антонов «Два рассказа о Ленине». Премьера телевизионного фильма. Передача из Ленинграда. 22.10 «Века, минуты» (на татарском языке). 22.35 Документальный фильм «Занавес не закрывается».

«КАЗАН УТЛАРЫ»



Содержание.

К 80-летию Галимжана Ибрагимова — Мансур Хасанов «Под флагом революции».

К 60-летию Мирсая Амира — Атилла Расих «Еще много есть что высказать».

Мирсай Амир «Любовное письмо» (отрывок из нового произведения).

Ильдар Юзеев «Разговор с тишиной» (о Великой отечественной войне, о Хиросиме и фашизме).

Ахсан Баянов «В поисках молодости», лирическая повесть.

Ильтани Илялова «Творчество, которое может служить примером» (о Фатыйме Ильской).

«Спектакль в рабочей слободе» — рассказ о выезде труппы «Сайяр» в 1913 году в Пороховую слободу.

Хусаину Ямашеву 85 лет — «Словно море, собравшее силу и красоту».

Эндже Моэминова, стихи.

«С молодежью гремит жизнь моя.

Поэтому и не могу я постареть.

С первоклашками прихожу в сентябре,

С одиннадцатыми ухожу в мае.

Если весной будет восемнадцать,

То осенью — вновь восемь».

Камиль Мустафин, стихи.

«Вдали горит одна звезда.

Путник идет, глядя на нее.

Проходит пустыни, проходит топи —

все не может достичь её.

Путник забирается на высокую гору...

Звезда все далеко, все далеко!

Человек смотрит назад

и останавливается в недоумении:

Пройденная им земля мерцает,

там — молнии, огонь и лёд.

Человек видит: прошедший путь —

все звёзды, сколько звёзд!».

Клара Булатова, стихи.

Вьетнамские рассказы. Фан Ты «Два брата». Мин Тхюи «Стрельба во время временного перемирия».

Из писательской творческой лаборатории. Фатих Хусни «На месте ли слова-солдаты?».

Галимҗану Ибрагимову — 80. Иллюстрации Тавила Хазиахметова к роману «Наши дни».

«Дагестан — земля поэзии». Дагестанские народные песни.

Махмут Хасанов. «Будьте знакомы, Сает Салимгараев» (очерк о нефтянике).

Про просьбе читателй. Заит Мазитов «Пусть растут во здравие» (о молодых поэтах — Равиле Файзуллине, Радифе Гатауллине, Камиле Мустафине, Рашите Ахметзянове и других).

«Красивый пример дружбы» (о межнациональных отношениях в СССР).

Л. Кизя «Партизан Морат» (о Морате из партизанского отряда Сидора Ковпака).

С. Алиешв «Полковник Пугачева» (о татарах в народном восстании).

Юрий Бейлькин «Пусть песня моя будет подарком» (о Рустеме Яхине).

Из истории литературы — чье это стихотворение (пример татарской поэзии XVIII века).

И объяснение Наки Исанбета — эти стихи найдены в Ленинграде и принадлежат дочери муллы Сахибаху, отправленной в ссылку или уехавшей в Тобольск.

Ноты песни «Киек казлар» (слова Хасана Туфана, музыка Марса Макарова)**.

*«СОВЕТСКАЯ ТАТАРИЯ». 20 ЯНВАРЯ 1967 ГОДА.

** «КАЗАН УТЛАРЫ», ЯНВАРЬ 1967 ГОДА.