Жизнь Советской Татарии в 40-е: выборы в Верховные Советы, переводы фильмов и учебники на складе

О чем писала пресса республики в послевоенную эпоху

Первая Конституция нашей республики, официально вступившая в силу, вышла в 1937 году. Тогда же, после принятия Основного закона, республику переименовали в ТАССР, изменив порядок слов в ее названии ( А.Т.С.С.Р.). «Реальное время» продолжает изучать архивы прессы и на примере газетных дайджестов предлагает ознакомиться, как жила Советская Татария. Мы уже рассказывали о жизни в 1930-е. Во второй части цикла — статьи главной газеты республики «Красная Татария» спустя десять лет, повествующие о жизни населения региона в эпоху коллективизации и культа личности.

День в Лаишевской МТС



Раннее утро. В усадьбе Лаишевской МТС ремонтники собрались за полчаса до начала работы прослушать политинформацию.

Через 30 минут — все в мастерской. Не теряется здесь ни одна минута. Обязательства взяты серьезные, ответственные — встретить день выборов завершением ремонта всего тракторного парка. За это сейчас идет упорная борьба.

Слесарь Федор Фокин ежедневно выполняет норму на 150—180 процентов. Сегодня, например, он должен был обработать головку блока, изготовить лопасть вентилятора, выточить и приклепать две крестовины к вентилятору, припрессовать 8 втулок коромысла и отремонтировать шкивок вентилятора.

— Сделано не только это, — заявил т. Фокин.

Стахановец сдержал слово. Вечером на доске показателей против его фамилии стояло «165 процентов».

Бригада Семена Уточкина отремонтировала свои тракторы на 40 дней раньше срока. В полной готовности прицепной инвентарь. Сейчас т. Уточкин со своими трактористами Агашиной и Абрамовой оказывает помощь бригаде т. Абдуллина. Им предстояло привести в полную готовность передние ходовые колеса трактора НАТИ-33.

— Не уйдем, пока не выполним задания, — сказал бригадир утром.

Ремонт был закончен задолго до окончания смены. Выработка бригады составила 125 процентов. Еще выше были темпы у трактористов тт. Нотова и Самашина. Полторы нормы выработал водитель т. Гарипов. Кузнецу Ивану Пермякову и его помощнику Федору Тюбаляеву в этот день была дана работа на 20 часов, а они выполнили ее за 9 часов 30 минут.

Один за другим выходят из мастерской тракторы. Первыми в МТС отремонтировали машины трактористы Белова и Уточкина. Завершает подготовку своих тракторов бригада т. Воробьева. К новому году станция выпустила 14 тракторов вместо 12 по плану. В январе решено отремонтировать 30 вместо 20, а остальные три — в первых числах февраля.

К. Мизинов. Лаишевская МТС (Наш корр.)*

Из писем в редакцию. Учебники лежат на складе



О важности своевременного снабжения школ учебниками говорить не приходится. Недавно ЦК ВКП(б) вынес по этому вопросу специальное решение, возлагающее большую ответственность на торговые организации и органы народного образования.

Поступающая в Татарию учебная литература немедленно распределяется между районами и школами и, как правило, быстро доходит до школьников. Но некоторые директора казанских школ проявляют беспечность. Например, директор женской школы №3 т. Бадыгин заявляет:

— Есть в школе библиотекарь, пусть она и заботится об учебниках.

А библиотекарь, придя в КОГИЗ, совершенно отказалась от получения книг: дескать, на эти цели не отпущено средств.

Полную беспомощность проявляет директор школы №96 т. Красильникова. Вот уже полтора месяца в КОГИЗе лежат предназначенные для этой школы 450 букварей, учебников «Родная речь» и других книг. Несмотря на многократные напоминания, никак не соберутся выкупить учебники работники школ №№ 90, 40, 52, 48, 8 Сталинского района. Лежат также на полках книги, выделенные для школ №№ 85, 78, 4 Дзержинского района.

Странно, что ни городской, ни районные отделы народного образования не принимают мер, хотя общеизвестно, что спрос на учебную литературу среди школьников еще далеко не удовлетворен.

Ш. Галиакберов. Управляющий татарским отделением КОГИЗа.**

Фильмы на татарском языке



В Казани работает свердловская киностудия по дублированию на татарском языке новых кинокартин. Студией руководит кинорежиссер Я.Н. Дукор.

Закончено дублирование фильма «Великий перелом». В нем приняли участие артисты Татарского академического театра Камал III, Уразиков, Сарымсаков, заслуженный артист Башкирской АССР Шамуков, артист Зиятдинов и другие.

Киностудия успешно проводит также дублирование фильма «Клятва». Ко дню выборов фильмы «Великий перелом» и «Клятва» на татарском выйдут на экран.***

Вожак паровозной колонны



Его, беспокойного и любознательного парня, видели везде в депо — за слесарным верстаком, у кузнечного горна, в котельном цехе, на складе топлива. Долго он не задерживался нигде. «И что мечется? — удивлялись люди. — Давно пора пристроиться к одному делу».

Не многие понимали, что Николай Зуев, пришелец из деревни, ищет свое новое место в жизни.

Поиски привели его на паровоз. Перестал метаться парень. У пылающего жерла топки, у движущихся механизмов и приборов управления просиживал он часами. Паровоз увлек его и приковал к себе окончательно. А к мастерам-водителям он проникся уважением и жадно внимал их словам, впитывал знания, учился…

В 1930 году т. Зуев перешел на правое крыло паровоза. В руках ощутил метал реверса — и радостно вздохнул: человек достиг мечты, стал машинистом.****

Дорога к счастью

Январская поземка. Ветер скрипит ставнями и протяжно воет в трубе. Но в просторной, со вкусом обставленной избе тепло и уютно.

Василий Иванович, жизнь которого перешагнула далеко за полвека, неторопливо ведет свой рассказ. И два мира встают из этого повествования: навсегда ушедший мир старой деревеньки Бексерь Казанской губернии и колхозная новь последних десятилетий с людьми, поднятыми к жизни советской властью.*****

Писатель-патриот

Август 1934 года. В Колонном зале Дома союзов заседает Всесоюзный съезд советских писателей. Выступают представители национальных республик. Слово предоставляется татарскому писателю Кави Наджми.

Волнуясь, докладчик взошел на трибуну. Он рассказал о том большом пути, каким шла татарская литература, о братской поддержке со стороны русских писателей.

Доклад вызвал одобрение Алексея Максимовича Горького, и он попросил Кави Наджми подробнее рассказать о своих творческих планах.

...У каждого писателя есть своя излюбленная тема. У Кави Наджми это тема интернационального братства трудящихся. Герои его ранних произведений — простые люди из народа, которые борются за новую жизнь. Чем больше зреет творчество Кави Наджми, тем более яркой и четкой становится его основная идея. Герой рассказа «Жребий» — красноармеец Хайрулла Низамов рука об руку со своим собратьями — русскими и украинцами — борется за дело пролетарской революции.

В первые годы войны Кави Наджми создает поэму «Хаят-апа» (она переведена на русский язык лауреатом Сталинской премии М. Алигер). С большим лиризмом и тонкой поэтичностью поэт рассказывает простую историю татарки-работницы Хаят, которая посвящает свой труд быстрейшей победе над врагом.

Еще более значительным было другое произведение Кави Наджми — его либретто для оперы М.А. Юдина «Фарида». В этой опере заметен живой и зоркий глаз художника, видно умение органически, творчески претворить традиции татарского фольклора, сохранив его своеобразие и поэтическую неповторимость.

Кави Наджми принадлежит перевод па татарский язык Гимна Советского Союза. По его инициативе и активном участии издана «Книга героев», запечатлевшая подвиг наших земляков — Героев Советского Союза.

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В переполненном зале клуба им. Тукая состоялся вечер, посвященный творчеству татарского писателя Кави Наджми, выдвинутого кандидатом в депутаты Верховного Совета ТАССР. С докладом выступал писатель Тази Кашшаф. Затем Кави Наджми, тепло встреченный собравшимися, прочитал свой новый рассказ «Слободской мальчик».

Народные артистки ТАССР Рахманкулова, Кайбицкая, заслуженная артистка ТАССР Забирова и солист татарского театра оперы и балета Маев исполнили в концертном отделении арии и сцены из оперы «Фарида» (музыка Юдина, либретто К. Наджми). Заслуженный деятель искусств ТАССР Сарымсаков, артисты Шарипова, Мухтасипов, поэт Г. Зерпит прочитали стихи К. Наджми.

К. Козлова.******

Почему нет электроосвещения?



В Ягодной слободе Кировского района г. Казани улицы Шоссейная, Герцена, Насыпная, Заливная, Бугринская и другие и жилые дома этих улиц освещаются с 10 часов вечера или совсем не включаются. Несмотря на неоднократные заявления в исполком райсовета, энергосбыт, меры не принимаются.

Жители Ягодной слободы не поймут, кто виноват в этом.

З. Хабибуллин.*******

ГРАЖДАНЕ!



Помните, — трещины в печах и дымоходах являются одной из причин пожаров.

Нельзя пользоваться печами и дымоходами, у которых имеются трещины, нет разметок от сгoраемых частей здания, неисправны топочные дверки, нет предтопочного листа.

Кладку и ремонт печей поручайте только опытным печникам.

Производите очистку дымоходов от сажи не реже одного раза в два месяца, а в производственных зданиях с длительной топкой (столовых, кухнях) не реже одного раза в месяц.

Не оставляйте топящиеся печи без надзора и не поручайте топить печи малолетним детям.

Не растопляйте печи бензином, легроином, керосином. Не складывайте дрова и горючие предметы около топок печей и плит. Не кладите в печи дрова длиннее топливника. Во время топки закрывайте дверки печи.

Без разрешения пожарной охраны временно железные и чугунные пачки ставить воспрещается.

УПО МВД ТАССР.*******



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Тема номера — выборы 9 февраля 1947 года в Верховные Советы РСФСР и Татарской АССР. Заголовки: «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина — по ленинскому пути», «Великий Сталин — всенародный кандидат», «Предвыборное собрание молодых стахановцев», «Ленин в Казани».

В театрах и кино

Большой драматический театр. «Секрет победы» и «Под каштанами Праги».

Театр оперы и балета. «Фарида» и «Евгений Онегин».

Театр юного зрителя. «Сказка о правде». 22 января — шефский спектакль для избирателей.

Госцирк. Большое цирковое представление и матчи французской борьбы под руководством арбитра А.Е. Корнелли.

Кинотеатр «Электро». «Ленин в 1918 году» и «Дни и ночи».

Кинотеатр «Пионер». «Зоя» и «Небо Москвы».

Кинотеатр «Вузовец». «Ночь в сентябре».********

* «Красная Татария», 22 января 1947 года.

** «Красная Татария», 28 января 1947 года.

*** «Красная Татария», 29 января 1947 года.

**** «Красная Татария», 31 января 1947 года.

***** «Красная Татария», 1 февраля 1947 года.

****** «Красная Татария», 4 февраля 1947 года.

******* «Красная Татария», 5 февраля 1947 года.

******** «Красная Татария», 21 января 1947 года.