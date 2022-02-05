Жизнь Советской Татарии в 30-е: колхозный театр Мейерхольда, талоны на спектакли и хаты-лаборатории

О чем писала пресса республики в эпоху коллективизации и культа личности

Первая Конституция нашей республики, официально вступившая в силу, вышла в 1937 году. Тогда же, после принятия Основного закона, республику переименовали в ТАССР, изменив порядок слов в ее названии ( А.Т.С.С.Р.). «Реальное время» продолжает изучать архивы прессы и на примере газетных дайджестов предлагает ознакомиться, как жила Советская Татария. За основу взяли подшивки главного издания республики тех лет «Красная Татария». В первой части цикла — статьи 1937 года, повествующие о жизни населения региона в эпоху коллективизации и культа личности.



Между прочим… У телефона



— Алло! Управление колхоза? Говорят из рика. Почему у вас плохо работает театр Мейерхольда? Что? Такого не имеется? Почему не сообщили нам об этом! На каком основании скрываете от нас то, чего у нас нет?!

Заранее предупреждаем — такого разговора никогда не было. Но он может возникнуть, и его с нетерпением ждут работники сельсоветов и правлений колхозов Алексеевского района.

Им нередко приходится давать по телефону самые неожиданные, анекдотические разъяснения районным работникам. Сердитым и даже угрожающим тоном шутники из Алексеевского вдруг начинают допрашивать председателя колхоза, почему он, негодный, не заботится об уходе за кроликами, которых в колхозе не было и нет, или требуют немедленно пригласить к телефону директора несуществующего предприятия.

Однажды техник-строитель райземотдела т. Демьянoв очень серьезно «распекал» по телефону председателя артели т. Ворошилова за то, что тот «безобразно руководит ходом строительства свинофермы».

Немало труда пришлось приложить председателю, чтобы убедить техника, что никакой свинофермы здесь строить и не собираются.

Демьянов рассвирепел.

— А почему об этом не сообщили своевременно в райземотдел? Плановик райисполкома т. Слушкова была крайне возмущена тем, что Средне-Тиганский сельсовет не поставил ее в известность, что в их селе нет ни врача, ни его помощника, которых она немедленно требовала к телефону.

Трещат телефонные звонки. Курьезы повторяются.

Почему бы во избежание всяких недоразумений не представлять в районные организации раз в декаду или в шестидневку примерно такие сведения.

а) Слонов и медведей пока не разводим.

б) Драматического театра в нашем колхозе нет.

в) Бой быков не практиковали.

г) Находимся мы не за полярным кругом, а под боком у Алексеевского.

Если и это у районных работников вызовет сомнения — пусть проверят на месте.

С. Аджамян.*

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«Большой драм.театр. 21 и 22 января спектаклей не будет. 23 января «Коварство и любовь». 24 января (утро и вечер) «Рюи Блаз». Сезонные места занимаются по талонам: 23 января №65, 24 января (утром) №14 и (вечером) №66».



«Кинотеатр «Электро» (ул. Баумана, 60). 21 и 23 января — новый звуковой фильм «Праздник народов».



«Пионер» (Чернышевского, 17). Звуковой художественный фильм для детей «Карл Бруннер».

«Последний рейс».

«Чаткы» (ул. Тукаевская). 21 и 22 января звуковой художественный фильм «Последний порт».

«Колхозник». Звуковой художественный фильм «Три песни о Ленине».

«Рот-Фронт». Звуковой художественный фильм «Последние крестоносцы».**

Очерк «Возвращение бригадира»

А. Никольский, Колхоз имени Ленина Атнинского района



Поля дремали, одетые тонким покровом снега. Изредка попадались и тотчас отлетали в сторону хитрые вороватые сороки. Ибрай Садыков с нетерпением ждал, когда покажутся на пригорке ветряные мельницы его родного села... Он возвращался с республиканского совещания мастеров высокого урожая и спешил передать колхозникам свои впечатления, которых было так много***.



Подлинно объективная картина

Письмо читателя

Во второй половине декабря городской отдел народного образования разослал директорам и заведующим школам тексты проверочных диктантов по русскому языку.

Тексты сопровождались указаниями, как обеспечить тщательную проверку работ и как предупредить все, «что может вызвать искажение подлинно объективной картины грамотности учащихся». В заключение сказано, что, «во избежание недоразумений настоящие указания разъясняются учителям лично директором школы».

Что сей сон означает?

Что касается самого текста диктанта, то он представляет собою бесцеремонное искажение выдержки из рассказа Тургенева «Бургомистр».

У Тургенева, например, есть фраза: «...При виде нашей коляски и старосты (мужики, — прим. ред.) внезапно умолкли, сняли свои зимние шапки (дело было летом) и приподнялись, как бы ожидая приказаний».

В гороно выбросили слово «зимние» и получилось совсем не то, что хотел сказать автор.

Приведем еще один пример «вольностей» гороно. Если у Тургенева написано: «...оторвал недопоенную лошадь от колодца, ударил ее, неизвестно за что, по боку, а там уже поклонился», то гороно больше нравится «ударил ее неизвестно за что, затем уже поклонился».

В тексте есть и другие небрежности. Все они, вместе взятые, представляют подлинно объективную картину деятельности гороно в области внедрения правил русской речи.

Н.С***.

Нам отвечают. Хатам-лабораториям надо помогать



Президиум Мамадышского райисполкома предупредил тов. Селина, что после специального расследования полностью подтвердил факты, изложенные в корреспонденции «Почему тов. Зарубин не был на совещании опытников», напечатанной в «Красной Татарии» 15 ноября 1936 года. Председателю колхоза «Победитель» тов. Селину за бюрократическое отношение к зав. хатой-лабораторией колхоза тов. Зарубину поставлено на вид. Президиум райисполкома предупредил тов. Селина, что при проявлении нечуткого отношения к нуждам хаты-лаборатории и колхозников-опытников в дальнейшем будут приняты более строгие меры.

Директору Мамадышского МТС тов. Хусаинову указано на проявленный им бюрократизм к работникам хаты-лаборатории «Победитель»***.

Речь тов. И.П. Петрова. Председатель ЦИК Марийской АССР



Кстати сказать, этот знатный лесоруб зарабатывает в месяц в среднем 1200 рублей. Таких знатных лесорубов в Марийской республике, дающих от 1000 до 3000 кубометров древесины, у нас более тысячи человек. Я считаю, что слова самих колхозников, самих рабочих о своей жизни, о своей работе лучше говорят о наших достижениях, чем многие цифры ****.

В номере:



Документы В.И. Ленина.

Постановление Чрезвычайного XVII Всероссийского съезда Советов по докладу Председателя Конституционной комиссии ВЦИК товарища Калинина М.И.

Дневник съезда.

Бесчинства фашистских пиратов.

Состав Редакционной комиссии для установления окончательного текста Конституции РСФСР.

В Комиссии Советского Контроля при СНК СССР.

Суд на убийцами М.В. Прониной.

Разоблачение сказки о «Советских аэродромах в Чехословакии»****.

* «Красная Татария» 5 февраля, 1937 года.

** «Красная Татария» 21 января, 1937 года.



*** «Красная Татария» 2 февраля, 1937 года.

**** «Красная Татария» 20 января, 1937 года.



Подготовил Радиф Кашапов