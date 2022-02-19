Жизнь Советской Татарии в 50-е: хитрые кассиры и вдохновляющий поэтов египетский кризис

О чем писала пресса республики в эпоху оттепели

Первая Конституция нашей республики, официально вступившая в силу, вышла

в 1937 году. Тогда же, после принятия основного закона, республику

переименовали в ТАССР, изменив порядок слов в ее названии ( А.Т.С.С.Р.).

«Реальное время» продолжает изучать архивы прессы и на примере газетных

дайджестов предлагает ознакомиться, как жила Советская Татария.

Мы уже печатали отрывки из статей 1937 и 1947 годов. На этот раз «Реальное время» обратилось к архивам главной газеты республики «Красная Татария» и главному литературному журналу «Совет әдәбияты» (будущие «Казан утлары») чтобы дать представление об эпохе оттепели.

Совместная советско-китайская декларация



«Телеграмма.

Дорогой товарищ Ворошилов!

Дорогой товарищ Булганин!

Дорогой товарищ Хрущев!

Разрешите мне, завершая наш визит в Советский Союз, от имени Правительственной Делегации КНР и лично от себя выразить вам, дорогие товарищи, и через вас братскому советскому народу нашу сердечную благодарность за большое внимание и гостеприимство, оказанное вами во время нашего пребывания в Советском Союзе.

Я глубоко уверен в том, что наш визит послужит дальнейшему укреплению великой дружбы народов двух стран.

Желаю братскому советскому народу новых успехов в великом деле строительства коммунизма!

Желаю вам доброго здоровья и благополучия.

Чжоу Эньлай.

19 января 1957 года.

г. Ташкент»

Чжоу Эньлай в МГУ (1957 год). Фото: letopis.msu.ru

В театрах.

Татарский государственный театр оперы и балета им. Мусы Джалиля. «Лебединое озеро», «Севильский цирюльник», «Чио Чио сан».

Татарский государственный театр оперы и балета им. Мусы Джалиля. «Лебединое озеро», «Севильский цирюльник», «Чио Чио сан». Большой драматический театр им. В.И. Качалова. «Старик», «После разлуки».

Театр юного зрителя имени Ленинского комсомола. «Анютины глазки», «Чудесный сплав».

Кино.

«Родина». «Мисс Менд» (2-я серия).

«Татарстан». «Американский дядюшка».

«Пионер». «Белоснежка и семь гномов», «Сон маленькой Мэй», «Это начиналось так...», «Возраст любви».

Имени Свердлова. «Карнавальная ночь», «Мисс Менд» (1-я серия). «Вузовец». «Карнавальная ночь».

Имени Тукая. «Карнавальная ночь», «Мисс Менд» (2-я серия).

«Октябрь». «Сын пастуха», «Это начиналось так...»*

Источник: wikipedia.org

Перед сеансом



«У всякого портного свой взгляд на искусство!», — заметил в свое время Козьма Прутков. Обдумывая историю, изложенную ниже, мы не можем с ним не согласиться.

...Приятно щекотали нос и щеки хлопья падающего снега. Возле филиала кинотеатра «Комсомолец», как всегда перед началом сеанса, было людно и оживленно. У закрытой кассы толпился народ, а на окошечке висело: «Билеты проданы».

— Пойдемте так, как я всегда хожу, — проговорила средних лет дама и направилась к контролеру.

Многие недоверчиво посмотрели ей вслед, но когда увидели, что она очутилась в зрительном зале, последовали за энергичной особой.

Рука контроллера, как автомат, то сжималась, то разжималась, то на мгновенье пропадала в боковом кармане пальто, опуская туда трешки, пятерки.

Мы были крайне удивлены, что места в зале наполовину пустовал. А две женщины — контроллер и кассир вертелись между рядами, усаживая зрителей. Как выяснилось позже, у контролера Елены Ивановны Шинтяпиной и кассира Венеры Романовны «методы работы далеко не стандартны». Мы у этом убедились в одно из воскресений...

Елена Ивановна ласково встречает детей, отбирает у них билет и передает их в окошко Венере Романовне. Минута — и та вновь пускает их в дело (…)» **

Содержание журнала «Совет әдәбияте»



Наки Исанбет, «Муса Джалиль», трагедия в четырех частях.

Мирсай Амир, «Люди Ялантау», из второй книги романа.

Галимжан Латыйп, стихи.

Ильдар Юзеев, стихи (перевод отрывка от редакции)

Не езди, Зухра, проводницей,

Твое место

Не здесь,

а в голубых небесах.

Нет, не надо,

Зухра — ведь это звезда,

Сияет в голубых небесах,

сияет,

а на рассвете гаснет...

А ты и днем, словно звезда,

Освещаешь аккуратный вагон.

...Эх, на всю жизнь запомню,

Как ездил в этом вагоне я.

Повязав белый передник, разносишь чай,

Ходишь ты, Зухра, по вагону.

Роберт Ахметзянов, стихи. Египетские голуби (перевод отрывка от редакции).

Перед глазами карта мира,

Только что взял ее.

Сейчас захватил ее огонь,

Одна точка

Горит, горит...

Оттого яростно на душе, друзья,

Невозможно спокойно смотреть.

Карта рядом, на стене,

Но огонь ее вдалеке.

Не дотянешься, чтобы погасить.

Не хватит роста, -

Он горит вдалеке.

Лижет пламя хурму,

Лижет пламя несчастных,

Какое горе, какая ненависть

Охватила египетский народ...

Фазыл Мустафин. Очерк «Близнецы» — о работниках буровой.

Ширъяздан Сарымсаков, главный режиссер Татарского академического театра. «Татарскому театру 50 лет».

Чулпан Бахтиярова. «Перед декадой» — о Декаде татарской литературы и искусства в Москве 24 мая — 4 июня 1957 года.

Игорь Лундстрем. «Композитор А.С. Ключарев» — руководитель джазового оркестра — об этнографе, композиторе Александре Ключареве, написавшем немало известных татарских песен и мелодий, к примеру, «Язгы җыр».

Х. Хусаинов, кандидат исторических наук. «Урал» — о первой татарской большевистской газете.

Литературное наследие. «Шайхзада Бабич» — письмо писательнице Сарвар Адгамовой и стихотворение, посвященное ее сестре Сажиде.

Литературная критика. Ф. Хатипов «Повесть М. Амира «Агыйдел».

Обзор книг

«Стихи Гали Хузиева на русском языке». Книга Заита Мазитова «Яшь каеннар».

Новые книги — Тукай, Джалиль, Ахмед Исхак, Энвер Давыдов, Гариф Ахунов, Ибрагим Нуруллин, творчество Кави Наджми.

Календарь

Одному из основателей чехословацкой литературы Ивану Ольбрахту — 75. 25 лет со дня смерти азербайджанского революционера, писателя-реалиста Джалила Мамедкулизаде. 75 лет со дня рождения Хусаина Ямашева.

Хроника

Совещание по тюркским языкам. Собрание партячейки Союза писателей ТАССР. Научно-творческая конференция, посвященная 50-летию татарского театра. Найдена могила Фатиха Карима. Семинар молодых писателей. Юбилей актрисы Галии Булатовой. 60 лет Халилу Абжалилову. Совещание в редакции газеты «Совет Татарстаны»***.



* «Советская Татария», 20 января 1957 года.

** «Советская Татария», 26 января 1957 года.

*** «Совет әдәбияте», январь, 1957 год.