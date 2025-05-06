Продавцам автомобилей упростили процесс подачи объявлений

Как сообщила пресс-служба «Авито Авто», теперь частные лица могут размещать объявления о продаже автомобиля, указав только государственный номер, без необходимости вводить VIN-код.

Система автоматически определит технические характеристики транспортного средства по госномеру. После его указания пользователю нужно будет добавить пробег, загрузить фотографии и установить цену. На данный момент новая функция доступна в мобильной версии сервиса. В ближайшее время ее планируется внедрить и в веб-версии платформы.

— Госномер запомнить проще, чем длинный VIN-код. Мы хотим помочь пользователям экономить время и избежать ошибок при оформлении объявлений, — сообщил директор направления «Автомобили с пробегом» на «Авито Авто» Андрей Ковалев.

В случае если по госномеру не удастся получить достаточное количество данных, система может дополнительно запросить VIN-код автомобиля.