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Движение транспорта после окончания «Казанского марафона» восстановлено

15:42, 04.05.2025

Ограничения остаются лишь на улице Ташаяк

Движение транспорта после окончания «Казанского марафона» восстановлено
Фото: Максим Платонов

После окончания «Казанского марафона» на улицах столицы Татарстана восстановили движение транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Ограничено движение только по улице Ташаяк от улицы Лево-Булачной до улицы Московской.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в марафоне приняли участие 35 тыс. человек. Это рекордная аудитория для мероприятия с момента возрождения старта в 2015 году. В прошлом году забег собрал 28 тыс. бегунов.

Елизавета Пуншева

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