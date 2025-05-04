Движение транспорта после окончания «Казанского марафона» восстановлено
Ограничения остаются лишь на улице Ташаяк
После окончания «Казанского марафона» на улицах столицы Татарстана восстановили движение транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
Ограничено движение только по улице Ташаяк от улицы Лево-Булачной до улицы Московской.
Напомним, в марафоне приняли участие 35 тыс. человек. Это рекордная аудитория для мероприятия с момента возрождения старта в 2015 году. В прошлом году забег собрал 28 тыс. бегунов.
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