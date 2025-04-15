Продажи новых электромобилей в России рухнули на 69% в первом квартале 2025 года

Фото: Ринат Назметдинов

Российский рынок новых электромобилей продолжает падать. По данным аналитического агентства «Автостат», в первом квартале 2025 года в стране было реализовано всего 1 854 электромобиля, что на 69% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты отмечают, что продажи электрокаров снижаются уже девять месяцев подряд начиная с июля 2024 года. Падение в 2025 году только усилилось: в январе оно составило 56%, в феврале — 68%, а в марте — 77%.

Примечательно, что за весь первый квартал 2025 года было продано меньше электромобилей, чем в одном только марте 2024 года (2 499 шт.). Такой всплеск продаж в марте прошлого года был связан с ужесточением правил ввоза электромобилей в Россию через страны ЕАЭС, вступившим в силу с 1 апреля 2024 года. Импортеры стремились ввезти как можно больше электромобилей до этой даты, что временно подстегнуло спрос.

Несмотря на общее падение, лидером рынка остается бренд Zeekr, на долю которого в первом квартале пришлось 37% продаж. За три месяца было реализовано 689 электромобилей этой марки. Второе место занимает Avatr (193 шт.), третье — Evolute (164 шт.). В топ-5 также вошли ORA и «Москвич» (133 и 103 шт. соответственно).

Реальное время / realnoevremya.ru

Самой популярной моделью является Zeekr 001 (384 экземпляра). Далее следуют Avatr 11 (164 шт.) и Evolute i-PRO (124 шт.). Замыкают пятерку лидеров ORA 03 (108 шт.) и «Москвич 3e» (103 шт.).

Рената Валеева