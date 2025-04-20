Тротуары Казани отремонтируют за 700 млн рублей
Казанские тротуары капитально отремонтируют за 700 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно документации, общая площадь работ составит 15,7 тыс. км. Из бюджета Татарстана капитально отремонтируют тротуары и внутриквартальные проезды Казани.
Заказчик обязуется выполнить работы до 10 ноября 2025 года. Ему необходимо поменять дорожное покрытие, провести освещение, канализацию, переустроить инженерные коммуникации, установить дорожные знаки и разметки и озеленить территорию.
Напомним, что ГКУ «Главтатдортранс» объявило о проведении масштабной программы по ремонту автомобильных дорог в Татарстане общей стоимостью 1,44 млрд рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.
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