06 май 2025

Online-конференция детского невролога Резеды Шигабутдиновой «Как сохранить здоровье ребенка при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ»

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6 мая в 14.00 состоится онлайн-конференция, во время которой детский невролог, заведующая неврологическим отделением детской городской больницы №8 г. Казани Резеда Шигабутдинова расскажет о том, как провести подростка через подготовку к важным экзаменам, сохранив здоровье его нервной системы и не надорвав силы.

Обсудим следующие вопросы:

  • Чем грозит здоровью подростка излишний стресс и «накручивание»;
  • Как правильно организовать режим дня ребенка во
    время подготовки к экзаменам;
  • Каким должен быть рацион подростка, какие
    микроэлементы и витамины обязательно должны в нем присутствовать;
  • Как родителю наладить контакт с взрослеющим ребенком
    и на что обращать особое внимание в важные периоды жизни.

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