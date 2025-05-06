Online-конференция детского невролога Резеды Шигабутдиновой «Как сохранить здоровье ребенка при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ»

6 мая в 14.00 состоится онлайн-конференция, во время которой детский невролог, заведующая неврологическим отделением детской городской больницы №8 г. Казани Резеда Шигабутдинова расскажет о том, как провести подростка через подготовку к важным экзаменам, сохранив здоровье его нервной системы и не надорвав силы.
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