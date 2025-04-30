Автопробег БРИКС проедет по скоростным трассам России, включая Казань

Фото: Динар Фатыхов

С 9 по 15 августа 2025 года пройдет автопробег БРИКС, организованный госкомпанией «Автодор» и НАИК. Участники проедут более 1 600 км по скоростным дорогам от Екатеринбурга до Москвы, делая ключевую остановку в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

Маршрут автопробега включает такие города, как Дюртюли, Казань, Нижний Новгород и Суздаль. В первой части пути от Екатеринбурга до Казани зарубежные студенты, обучающиеся в российских университетах, передадут эстафетную палочку представителям бизнес-кругов стран БРИКС+.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уже подтвердили участие 33 компании из строительного, логистического и финансового секторов из 15 стран, включая Бразилию, Китай, Индию и Южно-Африканскую Республику. Колонна завершит свой путь в Москве на территории ВДНХ.

Напомним, что мэр Казани Ильсур Метшин предложил провести в городе детский фестиваль городов стран БРИКС+ в области науки, искусства и технологий. Инициатива была озвучена на заседании Ассоциации городов стран БРИКС+ в Тегеране.



Анастасия Фартыгина